Turismo, la sfida delle due ruote Il territorio nei grandi circuiti attraverso le ciclopedonali

di Natalino Benacci

Le ciclovie che uniscono la Pianura Padana al Tirreno sono destinate a parlare lo stesso linguaggio segnaletico: e così una rete porta la Lunigiana dentro le direttrici a due ruote più frequentate. L’ultimo tassello di un’offerta completa per il turismo bike sta per essere riempito. Il reticolo già attivo della Lunigiana Bike Area troverà lo sbocco collegando la ciclopedonale di Aulla a Santo Stefano Magra. C’è già il progetto finanziato che arriva sino a Caprigliola, ma servono altri soldi per completarlo. Ne ha parlato a Pontremoli, durante la presentazione della nuova guida “Lunigiana in bicicletta“ edita da Toscana Book (in vendita con La Nazione) il sindaco di Aulla Roberto Valettini. "Il turismo sostenibile è una grande risorsa per la Lunigiana – ha detto –. Il Comune di Aulla ha ottenuto dal Ministero del Turismo 1.700.000 euro e ha già appaltato i lavori per la ciclopedonale, che costituirà anche un anello con i vecchi tracciati della Parma-La Spezia e Aulla-Lucca. Il progetto in fase di attuazione consentirà di arrivare alla galleria del Brunetto. Ora cerchiamo fondi per proseguire fino a Santo Stefano. E sono in contatto con la sindaca Paola Sisti perché ci si possa unire alla Ventimiglia-Roma e far uscire dall’isolamento, sotto questo profilo, l’intera Lunigiana, realizzando un grande circuito che potrebbe dare un ritorno economico e culturale, facendo conoscere chiese e castelli che non hanno nulla da invidiare ad altre parti d’Italia".

Per finire il progetto che si sovrappone al vecchio tracciato fs dismesso, è necessario mettere in sicurezza e attrezzare le due lunghe gallerie. "Ma non credo ci siano ostacoli – aggiunge Valettini –. Ci vuole un progetto per rendere fruibile il passaggio. Stiamo cercando le fonti di finanziamento possibili (Stato, Regione, Ue) perchè questo progetto possa vedere la luce. I tempi non saranno brevi, ma ciò che abbiamo ottenuto trasforma il volto di Aulla dalla Chiesaccia alla parte sud della città. Cercheremo di finirlo in sinergia con la Regione Toscana e in parte con la Liguria. Le gallerie sino a Migliarina sono competenza del Dipartimento di Firenze e stiamo dialogando con Rsi acquisire le aree. Oggi l’Europa punta sul turismo lento: vedremo di intercettare tutti i fondi".

Ora i pedalatori che sanno coniugare la passione sportiva con la bellezza dei paesaggi hanno uno strumento in più per orientarsi con la guida “Lunigiana in bicicletta“. L’incontro a cui hanno partecipato il sindaco Valettini, la vicesindaca di Pontremoli Clara Cavellini, il consigliere comunale di Filattiera Giovanni Longinotti ha fornito lo spunto per sottolineare il ruolo delle associazioni di volontariato nei tracciati. C’erano anche Francesco Bola e Pierangelo Caponi di Sigeric, il presidente dell’ Asd Goodbike Antonio Beschizza e Marco Leoncini per Lunigiana X Bike di Filattiera e Velo Club Lunigiana che hanno collaborato a realizzare la guida i cui testi sono stati redatti da Aurora Tosi. Poi Gianmarco Bozzia, agente immobiliare e autore del libro “Fiumi e sentieri nelle Valli Magiche. Appennino tosco-ligure-emiliano“, Giovanni Dosi del Rotary Club e Stefano Rossi, studioso di poeti come Montale e Quasimodo di cui ha recitato delle liriche.

"Ho scoperto – ha detto l’editore Maurizio Bardi – . persone che come antichi cavalieri medievali, in sella alle loro bici, percorrono mulattiere e sentieri. Donne e uomini che comunicano col mondo marcando i percorsi con segnali bianchi e rossi affinché altri biker non perdano la strada". La guida descrive 18 percorsi intorno a Pontremoli, Mulazzo, Filattiera, Villafranca, Bagnone, Aulla e Santo Stefano, con indicazioni tecniche e ambientali. Giovanni Longinotti, consigliere comunale di Filattiera, ha seguito l’iter del progetto Ciclovia Castelli del Magra, 47 chilometri tra pievi e borghi.

"Dobbiamo ringraziare i volontari. Hanno svolto un lavoro fondamentale per individuare sentieri, spesso provvedendo alla manutenzione e a tabellarli – ha detto –. Poi Sigeric, le guide sono fondamentali. I Comuni non sono state inerti: ci sono progetti come la Ciclovia dei Castelli che coinvolge Pontremoli, Filattiera, Bagnone, Villafranca e Mulazzo, diventata realtà in un anno. Poi la Marchesana che interessa Aulla, Tresana e Podenzana e consentirà un collegamento con l’Alta Via dei Monti Liguri e la Via del Volto santo ciclabile che si snoda tra Fivizzano, Casola e Licciana".