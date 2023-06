Turismo e percorsi di fede Nuove fontanelle e aree pic nic Focus sui servizi ai pellegrini

Turismo responsabile, itinerari locali e percorsi religiosi. Il futuro della Lunigiana passa da qui. Nella Sala delle Muse di Palazzo Centurione, ad Aulla, c’è stato l’evento di chiusura del progetto di cooperazione del Gal, con il quale si sono finanziati interventi in tutti i comuni della Lunigiana. Tanti sono stati gli gli spunti di riflessione, tra le molte opportunità del nostro territorio, i risultati ottenuti grazie alla collaborazione, i piccoli problemi che tuttora si riscontrano. Ad aprire l’evento sono stati i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Aulla, del presidente GAL Consorzio Lunigiana, di Giacomo Bugliani per la Regione Toscana, di rappresentanti della Camera Commercio Toscana Nord Ovest, Unione dei comuni, Provincia di Parma, della Spezia, degli amministratori locali. Il progetto del Gal è nato dalla precisa volontà di promuovere un turismo sostenibile e rispettoso dei territori, attraverso la tematica dei cammini storico-religiosi, valorizzando i numerosi itinerari locali che collegano la Romea Strata, cammino fulcro del progetto’"DeltApp’, alla Via Francigena e alle sue derivazioni.

Tutti i Comuni hanno presentato un progetto: sono in corso di realizzazione quindici interventi per un totale di 152 mila euro, tra potenziamento di uffici turistici, accoglienza dei pellegrini sulla via del Volto santo, percorsi dell’antica via Marchesana, o ancora aree pic-nic e fontanelle per i pellegrini. A seguire la presentazione del progetto "Parma-Luni 2023", con Roberto Cipriani, vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Aulla che ha affrontato il tema della ciclovia che sarà realizzata sul suo territorio, riqualificando l’area ex ferroviaria, nella speranza di un futuro collegamento con la ciclabile tirrenica. Dopo di lui Massimo Marcesini, vice sindaco di Luni, Eugenio Caggiati dell’associazione Giuseppe Micheli e Italo Pizzati della comunità Cino di Crinale 2040. Ogni ospite ha affrontato un tema, tra i cammini e i prodotti tipici, tra storia e attualità. Tra gli altri interventi Roberto Galassi del Gal Lunigiana, Andrea Tramelli del Gal del Ducato, lo studioso e presidente del Museo di San Caprasio Riccardo Boggi, Simona Bardi, geologa e guida ambientale, che ha evidenziato alcuni problemi da risolvere, come la mancanza di copertura di rete in alcune zone del nostro territorio o le difficoltà del trasporto su rotaia. E ancora Pierangelo Caponi di Sigeric, Matteo Podenzana di Slow food, lo chef Rolando Paganini con la sua sua volontà di preservare cultura e tradizione culinaria e infine Andrea Marchesini, presidente del Consorzio di tutela dei vini Igt e Doc della provincia della Spezia.

Per finire una vista guidata al Museo del Pellegrino dell’Abbazia di San Caprasio, apprezzata da tutti coloro che non avevano mai visto il plesso museale aullese.