’Turismo delle radici’: Il Comune risponde al ministero degli Esteri

Il ministro Antonio Tajani (nella foto) chiama e il Comune di Montignoso risponde. Il punto di incontro è quello che si chiama ‘Turismo delle radici’: si tratta di un progetto del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, finanziato tramite il Pnrr, con l’obiettivo di costituire un’offerta turistica strutturata per i comuni in particolare quelli più piccoli e diffusi, per intercettare quello che si potrebbe definire una sorta di turismo di ‘ritorno’.

Famiglie di italiani emigrate all’estero che vogliono per l’appunto riscoprire le proprie radici storiche e culturali. Secondo il Ministero si tratta di un bacino di 80 milioni di persone in giro per il mondo. Nella lettera inviata da Tajani ai Comuni italiani fra cui Montignoso si sottolinea quindi come il progetto ‘Turismo delle radici’ darà la possibilità di organizzare eventi e attività di interesse per gli italiani all’estero, di individuare in ciascun comune strutture adatte per l’accoglienza e soggetti disposti ad aderire al programma di scontistica in favore dei discendenti degli emigrati italiani all’estero.

Questo è uno degli assi della strategia turistica: offrire sconti mirati, dedicati proprio a chi torna a scoprire le proprie radici. Ciascun comune potrà poi offrire proposte personali, le tradizioni, momenti musicali e folclorici e tanto altro. L’anno di realizzazione il 2024.

Alla lettera di Tajani aveva risposto già a febbraio il sindaco Gianni Lorenzetti mentre nei giorni scorsi è arrivata la ratifica da parte della giunta di Montignoso che prevede quindi l’adesione al progetto ‘Turismo delle radici’ con la previsione in particolare della costituzione a livello locale di un comitato temporaneo con l’obiettivo di sostenere le attività specifiche, stimolando la creazione di servizi locali per i viaggiatori alla ricerca delle proprie radici con adesione alla campagna di comunicazione nazionale.

FraSco