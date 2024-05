’Turismo delle radici’ alla riscossa. Summit con il sottosegretario

Il “turismo delle radici“ vuole connettere la Lunigiana e i discendenti degli emigrati nel mondo. Ma anche un’offerta turistica che coniuga alla proposta di beni e servizi del terzo settore (alloggi, eno-gastronomia, visite guidate) la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine degli italiani residenti all’estero e degli italo-discendenti che sono stimati in un bacino di utenza nazionale che sfiora gli 80 milioni di persone. Nel 1997 l’Enit inseriva nella categoria “turista delle radici“ 5,8 milioni di viaggiatori che visitavano il nostro Paese. Nel 2018, undici anni dopo, questo numero era aumentato a 10 milioni (+72,5%). Per questo il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha voluto istituire l’Anno delle radici 2024, chiedendo ai piccoli Comuni di mettere a bando risorse da destinarsi a specifici progetti. Sabato alle 11 al Comune di Tresana una riunione programmatica alla presenza del Sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi, dei consiglieri regionali Giacomo Bugliani e Marco Stella, della consulente del Maeci Raffaella Bonsangue e del sindaco di Surgola Antonio Corsi, che coordina, a livello nazionale, i lavori.

Il Comune di Tresana ospiterà oltre 20 enti locali, i cui sindaci provengono da Liguria e Toscana, che sono risultati vincitori del bando. Ci saranno anche le associazioni e le strutture ricettive del territorio, che potranno aderire a un progetto collegato e parallelo: “Italea“. Viaggiare alla scoperta delle proprie radici e della storia familiare è un’esperienza straordinaria che diventa reale e accessibile con Italea, la piattaforma dedicata agli italiani all’estero e agli italo-discendenti desiderosi di riconnettersi con le proprie origini.

Il progetto si rivolge sia a coloro che già conoscono le proprie origini italiane e che vogliono organizzare un viaggio per esplorare i luoghi, le tradizioni e la cultura dei propri antenati, sia a chi desidera scoprire la propria discendenza e che potrà avvalersi di una rete di genealogisti esperti pronti a guidare chi lo volesse in questo affascinante percorso. Il sindaco Matteo Mastrini fa il punto sul progetto che ha visto vincere Tresana: "Si tratta di “TassonArt“, la mostra d’arte diffusa svolta con il patrocinio di Regione Toscana, che quest’anno sarà inserita nell’Anno delle Radici e sostenuta anche dal Maeci. Ringrazio il Comitato Insieme per Tassonarla per il grande lavoro svolto che sta riscuotendo i meritati riconoscimenti".

Natalino Benacci