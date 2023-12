Turismo Calano le presenze sulla costa

E’ un turismo che rallenta quello che emerge dal report per i primi 8 mesi dell’anno elaborato da Irpet, Istituto Regionale Programmazione economica della Toscana, e che per la prima volta arrivano ad analizzare i flussi fino ad agosto. In attesa dei dati ufficiali, emerge un quadro di stallo rispetto al 2022 se non addirittura di lieve decrescita dopo l’ottima ripresa post pandemica assestandoci su quelle che erano le presenze del 2019. E’ sulla costa che i dati sono negativi sia nel confronto con il 2019, e si registra una lievissima flessione, sia soprattutto rispetto al 2022 con un calo superiore al 5%. Va meglio la Lunigiana che da un lato conferma la crescita come meta turistica avviato nell’anno post pandemia: nel 2022 rispetto al 2019 le presenze erano aumentate quasi del 50%, nei primi mesi del 2023 la crescita rispetto all’anno precedente è minima ma comunque positiva.

Un trend che sembra valorizzare i borghi della Lunigiana per un turismo che sempre più ricerca esperienze coinvolgenti a contatto con la natura. A livello generale in Toscana pesa la flessione estiva: i primi mesi dell’anno in corso infatti hanno fatto registrare ancora picchi intensi di presenze, in particolare di stranieri, per poi avviarsi verso una netta inversione dopo la primavera.

Come evidenzia il report di Irpet per la Toscana "la crescita tendenziale delle presenze sul 2022, ancora assai accentuata nei primi 5 mesi del 2023 (+23,1%) va ridimensionandosi durante l’estate in modo tale da determinare sul complesso degli 8 mesi del 2022 un aumento contenuto, nell’ordine del +5,3%. La crescita è trainata dalla componente internazionale (+14,7%), dove ad aumentare in misura consistente è tuttavia soltanto il segmento extra-europeo (+50%), a cui resta il maggior terreno da recuperare rispetto ai livelli pre-Covid (-10,5% sul 2019). La componente europea cresce assai meno (+2,7%), ma la sua importanza è cruciale per l’economia turistica toscana, dal momento che rappresenta l’unico mercato in crescita sostanziale rispetto al periodo pre-pandemico (+8,2% sul 2019).

Sono confermate le preoccupazioni rispetto alla debolezza dei mercati nazionale ed interno. Le presenze di toscani in Toscana diminuiscono rispetto ai primi 8 mesi del 2022 di circa il -4,2 per cento, e del -3,7% quelle dal resto d’Italia. Ai mercati nazionali resta dunque ancora una quota consistente di presenze da recuperare rispetto ai livelli registrati prima della pandemia (-7,7% sul 2019)".

Durante l’estate, poi reggono le presenze di stranieri da fuori Europa "che continuano a crescere ad un ritmo superiore al 20%" mentre "tutti i principali mercati entrano a partire da giugno in territorio negativo". Una tendenza che riguarda in modo particolare e progressivamente più gli italiani provenienti da fuori Toscana. La loro diminuzione, rileva lo studio "al di là delle possibili spiegazioni legate all’andamento meteorologico e limitate al mese di maggio, non possono non destare preoccupazione per quanto rappresentano nel turismo regionale, in particolare quello balneare e delle aree rurali interne".

Francesco Scolaro