“Turbarono” l’asta pubblica per gestire lo stabilimento. Marito e moglie a giudizio

Avrebbero ’turbato’ la gara indetta dal Comune di Massa per la gestione della spiaggia libera il Brugiano e oggi sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di turbata libertà degli incanti. Si tratta di Ilaria Lepore e Francesco Andreani, sposati, originari di Carrara, ma con attività nello stesso ramo nella zona della Val di Magra.

La decisione è arrivata ieri mattina dal giudice dell’udienza preliminare Dario Berrino, davanti ai legali Luca Pietrini (difende la coppia) e Dino Del Giudice, che difende il Comune di Massa, il quale si è costituito parte civile nel procedimento.

Secondo quanto sarebbe emerso, i due avrebbero partecipato a una gara indetta per la gestione della spiagga libera del Brugiano, posizionandosi, con le loro offerte, seconda e terzo. Il primo, a sorpresa, dopo aver fatto un’offerta molto alta e aver vinto, si sarebbe ritirato, di fatto lasciando campo libero a loro. Così avrebbe fatto anche la seconda classificata dando modo al terzo, il marito, di ottenere la gestione a un prezzo molto basso. Il dirigente comunale della pratica però non ci ha visto chiaro e ha immediatamente informato la Procura di Massa di questa vicenda. I due si sarebbero giustificati che non c’è nulla di male se sono sposati e ognuno fa libera imprenditoria, ma le indagini della Guardia di finanza avrebbero invece trovato il nodo della matassa, ovvero il conto corrente dove i due avrebbero operavato insieme. La vicenda, che fa il suo ingresso nelle aule di tribunale a marzo, potrà ovviamente essere chiarita dai diretti interessati una volta iniziato il procedimento, vista la presunzione di innocenza fino a sentenza.

