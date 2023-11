Turano, poca sicurezza: "Le multe non bastano"

"Sicurezza stradale a Turano, le multe alle auto in sosta non bastano". Lo sostiene il Polo Progressista tramite la consigliera Daniela Bennati. Da un’interrogazione presentata in consiglio, è emerso che "sono state emesse 85 multe alle auto in sosta da inizio 2023. Nulla è possibile fare per l’alta velocità di camion e auto in quel tratto di Aurelia come è emerso dal confronto fra la consigliera Bennati e il comandante della Polizia Municipale. "Abbiamo cercato di accelerare l’inerzia quinquennale delle amministrazioni Persiani con una mozione, bocciata dalla maggioranza in consiglio comunale, che chiedeva la revisione del Piano Urbano della mobilità entro fine 2023. L’attuale amministrazione vende il mito della variante Aurelia per mantenere le cose come sono altri 5 anni". Sulla viabilità interviene anche Fabrizio Bertoneri, gdl decoro urbano del gruppo territoriale del M5S: "Sono preoccupato per il degrado a Largo Viale Roma, snodo per la mobilità dei cittadini e il flusso del traffico, specie a causa della presenza del distretto sanitario. Problemi più evidenti: semafori danneggiati, uno nascosto dal verde, strisce pedonali davanti Largo Viale Roma scolorite o invisibili".