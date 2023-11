Tumore del polmone: lo screening

Sono ancora aperte le adesioni al progetto “Liberi dal fumo” avviato dall’Azienda USL Toscana nord ovest all’ospedale Apuane. Un’attività di screening per la diagnosi precoce e la prevenzione del tumore del polmone associato con la cessazione da fumo, un progetto pilota, promosso dall’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) della Toscana e numerosi altri centri italiani. Per partecipare allo studio si deve avere tra 55 e 75 anni, aver fumato una media di 20 sigarette al giorno per 3025 anni e non soffrire di pregressa patologia oncologica da almeno 5 anni, esclusi i tumori cutanei. Anche gli ex fumatori possono aderire a patto che abbiano smesso di fumare da meno di 10 anni. Ci si può autocandidare entro dicembre, scrivendo a [email protected].