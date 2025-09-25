Tumore al seno e prevenzione. Riflettori su controlli e stile di vita

La Pubblica Assistenza Croce Bianca di Aulla, in collaborazione con la Farmacia Malaspina di Pallerone, organizza un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno “Prevenire è forza, ora tocca a te!”. L’appuntamento è per domani alle 17 con la partecipazione di un qualificato team di professioniste del settore sanitario, coordinate dalla dottoressa Paola Pacetti, oncologa responsabile della sezione di Oncologia della Lunigiana.

Tra le relatrici Chiara Barani, farmacista oncologica, le psicologhe Laura Battaglia e Arianna Petriccioli, la nutrizionista oncologica Roberta Tartarini e la volontaria della PA Simona Carlisi. Sensibilizzare sull’importanza della prevenzione è la mission dell’appuntamento allo scopo di tenere alta la guardia sul tumore al seno che rappresenta una delle principali sfide sanitarie per le donne.

"La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare la differenza. L’iniziativa - spiegano le organizzatrici - mira a sensibilizzare la popolazione femminile sull’importanza dei controlli regolari e di uno stile di vita sano. L’approccio multidisciplinare permetterà di affrontare il tema sotto diversi aspetti: dalla prevenzione farmacologica al supporto psicologico, dall’importanza dell’alimentazione corretta al sostegno emotivo nel percorso di cura".

La scelta di approccio multidisciplinare non è casuale: l’iniziativa è più di un semplice appuntamento informativo, è un invito a prendersi cura di sé, a non rimandare quei controlli che possono fare la differenza, a trasformare l’ansia in consapevolezza e la paura in prevenzione. "Affrontare il tema della prevenzione significa guardare alla persona nella sua interezza: dal corpo alla mente, dall’alimentazione al benessere emotivo, dalla farmacologia al supporto psicologico".

L’incontro sarà alla sede della Pubblica Assistenza Croce Bianca in via Lunigiana 58. Per info: 0187 420098. Michela Carlotti