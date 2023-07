Tuffo nel passato con la Marmifera di Carrara: Il Racconto a Palazzo Cucchiari

Stasera alle 18,30 nel giardino di Palazzo Cucchiari si parla della marmifera. Torna ‘Carrara si racconta’, il ciclo di incontri organizzato dal Comune di Carrara in collaborazione con la Fondazione Giorgio Conti per valorizzare la storia locale. Un ciclo dedicato alla letteratura del territorio, con protagonista personaggi e storie tipiche di Carrara. Stavolta l’incontro è dedicato allo scritto Beniamino Gemignani, che presenterà il suo ultimo volume ‘La marmifera terra tosco ligure apuana e il suo atavico bisogno di primordiali arcani’. Un volume di valenza storica che va ad arricchire la bibliografia dedicata al territorio apuano. Una serata tutta dedicata all’antica via di trasporto a vapore, che da sempre affascina gli studiosi e vede già numerose pubblicazioni.

Gemignani a Palazzo Cucchiari racconterà al pubblico alcuni estratti del volume, arricchendo la conferenza con storie e aneddoti. Non solo: il volume di Gemignani capitolo dopo capitolo racconta aspetti poco conosciuti di Carrara e della sua gente, a volte inediti e caratteristici. L’incontro sarà introdotto da Chiara Bertani dell’Accademia Albericiana di Carrara. L’ingresso a Palazzo Cucchiari in via Cucchiari è libero.