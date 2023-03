Tsunami a palazzo, le reazioni "Imbarazzanti i toni del segretario"

di Cristina Lorenzi

La lettera ai dipendenti del segretario comunale Corrado Grimaldi ha scatenato uno tsunami a palazzo civico che in poche ore si è spostato nel mondo della politica e delle istituzioni. Se la reazione immediata della Cgil parla di ’toni inaccettabili’ e annuncia un’azione legale, la Lega fa le pulci alla sindaca e al nuovo segretario pubblicando, dati alla mano, i tempi record di permanenza di Grimaldi nei vari uffici comunali "dove sempre ha creato malumori e disordini".

Parlando della lettera letta sulla Nazione, Laura Bacci, della Fp della Cgil, scrive "Ci hanno lasciato interdetti, il tono e le affermazioni in essa contenute che non giovano ai lavoratori, ai rapporti interni e alla funzionalità del Comune. In merito alle gravi affermazioni abbiamo ato mandato al nostro ufficio vertenze". Ricordando il clima teso di palazzo civico, Bacci sostiene che la riorganizzazione del personale sia avvenuta senza consultare i sindacati, informati a giochi fatti. Da qui la richiesta di un tavolo di confronto. "Come Fp Cgil – conclude Bacci invitando la sindaca a prendere una posizione chiara – non prestiamo il fianco a chi fomenta nei cittadini di rabbia nei confronti di chi lavora nel servizio pubblico".

La solidarietà ai dipendenti e un severo attacco ad Arrighi vengono dal commissario della lega Nicola Pieruccini che parla di "scorrettezze di Grimaldi" e ricorda come il segretario abbia lasciato a Borgo San Lorenzo il ricordo di una persona "molto preparata, competente, ma che creò difficoltà agli amministratori per la sua impostazione eccessivamente rigida e formalistica, che talvolta ha frenato l’attività comunale e altre volte ha provocato imbarazzi (licenziamento di tre persone disabili, cancellazione di atti dal sito web). Atipici i suoi interventi contro l’opposizione. Chiediamo se Arrighi fosse a conoscenza che Grimaldi non ha mai finito un intero mandato nello stesso Comune: 3 anni a Borgo San Lorenzo, 3 e 8 mesi a un anoe 5 mesi a Verona. Arrighi, essendo quello di Grimaldi un incarico fiduciario, dovrà assumersi ogni responsabilità". La Lega entra anche nel merito della organizzazione del Comune: "Perché non ha aperto un dialogo con i Iavoratori per conoscere aspettative e proposte? La decisione di assumere quattro dirigenti esterni, con un costo molto più elevato, non convince e semmai aggrava la situazione degli uffici, per la mancanza delle conoscenze necessarie per amministrare fin da subito progetti complessi come il Pnrr".