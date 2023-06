Truffe con i messaggini Fingono di essere i figli

"Ciao mamma. Mi si è rotto il telefono e questo è il mio nuovo numero. Per favore, scrivimi su WhatsApp". Poche righe che bastano a scatenare una risposta apprensiva da parte dei genitori e così inizia un viaggio nell’incubo che porta a una delle truffe che stanno prendendo piede negli ultimi anni. I truffatori, ora, prendono di mira soprattutto i genitori più anziani con una procedura che punta ad attaccare i risparmi con richieste da migliaia di euro.

Come fanno? "Si fingono il figlio, magari che vive da solo e in carriera, lontano dalla famiglia. A questo punto, con la scusa del telefono rotto da cui non riescono a prelevare dati e documenti, chiedono al genitore di versare delle somme ‘urgenti’, magari il pagamento di fatture in modo che la famiglia non possa sospettare nulla, neppure se il beneficiario ha un Iban e un nome straniero – spiega Mauro Bartolini, presidente di Adoc Toscana Nord –. Le somme, trattandosi di lavoro, sono poi anche piuttosto alte ma accessibili, diciamo, per un anziano con una pensione. L’ultimo caso che ci è capitato era la richiesta del pagamento di una fattura per 4.500 euro. Anche se il genitore in un primo momento è titubante, l’urgenza e la pressione da parte di quello che crede essere suo figlio dall’altro lato della chat lo spinge a pagare subito senza approfondire".

Una truffa semplice ma che spesso arriva allo scopo e riottenere le somme è praticamente impossibile. "Purtroppo la cosa migliore da fare è verificare tutto prima di pagare qualsiasi somma – conclude l’associazione dei consumatori di Massa Carrara e Lucca –. Se possibile contattare un amico, un conoscente o i compagni di vita dei nostri figli per sapere se è davvero lui a scriverci. Si può anche provare a chiedere di fare una videochiamata per essere sicuri di chi sta dall’altra parte del telefono. Inoltre, bisogna segnalare tutto alla polizia e non versare mai alcuna somma prima di ottenere tutte le verifiche del caso".

Su questo e su tanti altri casi sta indagando la polizia postale. Ma è chiaro che prima di tutto ci vuole massima attenzione da parte dei cittadini.