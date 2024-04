Trovato il carteggio del podestà Chincheri: "Ogni ritorsione sarà repressa con incendi"

E’ riemersa durante un normale riordino nell’Archivio del Comune di Fosdinovo, fra i tanti faldoni, anche una cartella relativa all’estate del 1944. Il periodo in cui, durante il secondo conflitto mondiale a Fosdinovo – località militarmente strategica – una folta Compagnia di SS appartenenti alla Sedicesima Divisione Reichfhurer occupò il Castello Malaspina stabilendovi il quartier generale. Da tempo erano note le tragiche condizioni in cui erano costretti a vivere in quell’epoca gli abitanti di Fosdinovo e borgate circostanti ma il carteggio riemerso in questi giorni, messo a disposizione per essere visionato dalla sindaca Camilla Bianchi, prova in maniera determinante i soprusi e le angherie sopportati dalla popolazione.

Il materiale ritrovato è costituito dalle ordinanze emesse dal Podestà del tempo, Giuseppe Chinchero, per ordine del Comandante della Piazza delle alleate forze germaniche. Si trattava del tenente SS Alberth Fischer, comandante della 2^ Compagnia dell’Abteilung Pioniertruppen, reparto Pionieri, oltre 100 soldati fortemente ideologizzati che presidiavano il territorio contro il movimento partigiano. Stanziatisi a Fosdinovo nella seconda metà di luglio, i soldati di Fischer dettero prova della loro spietatezza il 3 luglio ‘44 nel borgo di Marciaso, che fanno saltare in aria con la dinamite, provocando la morte di 6 anziani che non avevano fatto in tempo a lasciare il villaggio.

"La popolazione deve rientrare in casa entro le 20-recita una delle ordinanze del Podestà riemerse nei giorni scorsi – Il coprifuoco inizia alle 22 e termina alle 5. I trasgressori saranno oggetto di colpi d’arma da fuoco da parte delle ronde tedesche". E ancora: "I negozi dovranno restare con le porte aperte tutta la notte". In un altro documento dal valore storico molto prezioso, il palazzo comunale specifica che "Non può essere rilasciato alcun permesso per transitare fino alla Foce di Pulica. Si potrà invece accedere a Marciaso mediante permesso del Comando di Piazza". Il 30 luglio il Podestà Giuseppe Chincheri "presi gli ordini dal Comando di Piazza delle truppe dell’esercito alleato tedesco, avvisa la popolazione che qualunque atto di ostilità contro le truppe tedesche sarà da queste represse con l’incendio del paese e la ritorsione verso la popolazione".

Tutti ordini che raccontano e fanno tornare a galla quell’epoca buia, i quali venivano scrupolosamente fatti osservare dalle SS del tenente Fischer, che non facevano passare giorno senza andare a compiere razzie nei vicini paesi della Vallata del Bardine. Borgate in cui si erano recati,armati fno ai denti a prelevare bestiame il 10, il 14 e il 17 Agosto . Ma in quest’ultima data, a Bardine di San Terenzo, ad attenderli c’erano i partigiani della formazione Ulivi chiamati da alcuni abitanti. I nazisti nello scontro a fuoco che ebbe luogo lasciarono 16 commilitoni caduti. Immediata e spietata la vendetta: 48 ore dopo tutta l’area era circondata dal Battaglione Esplorante del maggiore Walter Reder. In ossequio alla macabra contabilità nazista che voleva per ogni soldato tedesco ucciso, 10 civili italiani passati per le armi, nei pressi di San Terenzo Monti – in due distinti luoghi – vennero in parte mitragliate e in parte impiccate con filo spinato 160 persone: la maggior parte donne,vecchi e bambini del paese. Una montagna di cadaveri che comportò per il maggiore Reder, uno dei rarissimi criminali di guerra a pagare per i suoi crimini, l’ergastolo, nel 1951, presso il Tribunale Militare di Bologna; pena che scontò fino al 1985 presso il Carcere Militare di Gaeta.

Quanto al tenente Fischer, riuscì a farla franca. Nel frattempo era iniziata la Guerra Fredda, nessuno lo cercò più. Si diceva che anch’egli fosse fuggito in America Latina come tanti gerarchi del Terzo Reich. In realtà ,l’Obersturmfhurer Alberth Fischer visse indisturbato in Germania, dove morì il 16 dicembre del 2000.

Roberto Oligeri