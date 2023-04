"Trovati due cadaveri nel Carrione" Il Noir online dal gusto avenzino Caccia al misterioso Ulisse Nessuno

"Orrore nel Carrione: rinvenuti due cadaveri". E ancora: "Tragedia nel Carrione: trovati due corpi senza vita". Inizia così un post di un finto doppio omicidio pubblicato da Ulisse Nessuno nel gruppo Facebook sei di Avenza se…’, la cui identità ha scatenato la curiosità di tutti gli utenti. Il post è un racconto giallo che parla del ritrovamento di due persone, un uomo e una donna, uccisi, i cui cadaveri sono adagiati sul letto del fiume Carrione. Un racconto noir che h fatto scattare la caccia all’autore, che però con lo pseudonimo di Ulisse Nessuno ha tutta l’intenzione di restare anonimo, almeno per il momento. Una cosa è certa: il misterioso scrittore Avenza la conosce bene, come conosce bene commercianti e residenti. Insomma non è uno improvvisato. E non è la prima volta che pubblica un noir ambientato ad Avenza.

"Sono le dieci della mattina seguente ai ritrovamenti dei corpi e le edicole hanno già fatto fuori tutte le copie a disposizione, sia per quanto riguarda Il Tirreno, che La Nazione – prosegue il racconto –. I pezzi sono firmati dalle due ’Alessandre’ avenzine, ovvero le esperte giornaliste Alessandra Vivoli e Alessandra Poggi. I due articoli presentano le immagini pixellate dei due corpi, riversi con il volto a terra e si snodano raccontando lo sgomento e l’angoscia che ha attanagliato la frazione di Avenza nelle ultime ore. l testi degli articoli sono tecnicamente impeccabili, ma terrificanti nei contenuti – prosegue l’autore della finta scena del crimine –. Si legge – nei pezzi – che i due corpi hanno subito delle violenze inspiegabili e macabre. Gli organi interni delle due vittime pare siano stati aspirati dalla bocca, come se un gigantesco mantice li avesse succhiati fuori dai loro corpi".

Il racconto prosegue raccontando i dettagli dei ritrovamenti e le reazioni del popolo avenzino. Il finale non è svelato e l’autore promette un seguito, che adesso i letto che si sono entusiasmati a leggere questo noir, attendo con trepidante attesa.

Alessandra Poggi