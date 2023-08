Trovata morta in casa Tragedia a Bottria

Dolore a Bottria, una frazione nel comune di Tresana. Una donna di 58 anni è stata trovata morta in casa e a scoprire il decesso è stata la figlia. La giovane, dopo aver aperto la porta dell’abitazione, ha trovato il corpo della madre riverso sulle scale interne. Purtroppo non dava più segni di vita. Sconvolta, la giovane ha immediatamente dato l’allarme e dopo poco a Bottria sono arrivati i carabinieri della compagnia di Pontremoli, il dottore inviato dal 118 e il medico legale per tutti i rilievi di legge che il caso comporta. La signora Nadia Carbone, 58 anni, era vedova da qualche anno: il marito faceva il camionista. A quanto sembra, sarebbe rimasta vittima di uno scompenso cardiaco. I funerali della donna si svolgeranno domani pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Careggia di Tresana. Nadia Carbone lascia la figlia che abita in una frazione del comune di Aulla. Ai familiari giungano le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.

Roberto Oligeri