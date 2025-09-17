"Troppo importante per la sicurezza". Il Comune riapre la strada chiusa dalla Provincia per lavori in corso

Il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri ha emesso un’ordinanza con la quale dispone l’apertura del traffico veicolare della Strada provinciale 63 di Guinadi al di fuori degli orari di lavoro della ditta Cemes, che sta realizzando un nuovo elettrodotto. I lavori dovrebbero durare sino al 30 settembre prossimo. Il provvedimento si è reso necessario poiché la chiusura h24, prevista da un’ordinanza della Provincia, "può costituire un serio fattore di minaccia per la sicurezza e l’incolumità pubblica - si legge nell’atto - in quanto gli eventuali mezzi di soccorso sono costretti a percorrere una viabilità alternativa con conseguente notevole allungo dei tempi di intervento".

Inoltre con la chiusura del tratto di strada e l’utilizzo della viabilità alternativa è impossibile garantire il trasporto e di conseguenza il rispetto degli orari di entrata ed uscita previsti per gli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo. L’ordinanza è motivata dalla necessità di provvedere alla tutela dei cittadini, ricorrendo i presupposti della somma urgenza, della contingibilità e della temporaneità dell’intervento. Ed anche al fine di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza residente a monte dell’interruzione stradale in premessa indicata la cui maggioranza è in età avanzata. Il sindaco Ferri spiega perché si è reso doveroso l’intervento comunale che obbliga la ditta titolare dei lavori: "La Provincia ha emesso un’ordinanza di chiusura della SP63 perché in questa fase lavorativa l’impresa intendeva chiudere il traffico completamente per almeno una settimana o forse di più. Ma secondo i nostri uffici si può anche istituire un senso unico alternato con un semaforo, ma la ditta è convinta che a questo punto dei lavori è impossibile questa soluzione e quindi è scattata la chiusura. Ma ciò comporta troppi disagi tanto più che sono iniziate le lezioni a scuola e quindi si è pensato di obbligare la circoscrizione del divieto all’orario di lavoro con ripristino del traffico dalle 13 alle 15 e dalle 17.30 alle 8. Si tratta di un’azione mirata a sistemare una complessità - prosegue il sindaco - che non va certo contro la Provincia che ha disposto una misura sulle richieste dell’impresa. Andavano però tenuti in considerazione i disagi delle persone che abitano nella zona".

L’elettrodotto interrato da 15 kilovolt sta prendendo il posto della linea aerea preesistente che viene demolita. Il progetto in corso di esecuzione a Guinadi rientra nel piano di riorganizzazione degli impianti Enel finalizzati al miglioramento della qualità del servizio elettrico nelle località del territorio pontremolese. L’intervento consente di eliminare i blackout nei mesi invernali con la caduta delle piante sulla linea elettrica, un fenomeno che incide anche sui ripetitori della telefonia. Il progetto è fortemente atteso dalle comunità della Valle del Verde e finalmente si sta per realizzare. Annuncia un grande cambiamento: ci saranno molti meno guasti, perché col maltempo cadono le piante sulla linea elettrica e la popolazione rimane senza luce spesso. L ‘interramento non espone i cavi agli elementi atmosferici ed ha un impatto paesaggistico minore. Sebbene il costo sia elevato, da un punto di vista tecnico interrare l’elettrodotto è la scelta migliore perché assicura minori incidenti dovuti a precipitazioni, caduta di alberi.

Natalino Benacci