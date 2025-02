"Troppi furti: servono telecamere e uomini in divisa"

"Negli ultimi due mesi, a Fivizzano capoluogo, si sono consumati circa una decina di furti in appartamento, determinando un clima di insicurezza e di paura tra gli abitanti", afferma in una nota Alessia Signanini, consigliera della lista d’opposizione ‘Destinazione Futuro’ e annuncia una mozione in consiglio per chiedere al sindaco Giannetti l’impegno a rafforzare il presidio delle forze di polizia, la videosorveglianza e creare costituzione di Gruppi di Controllo del Vicinato. Chiede anche aggiornamenti sulla richiesta effettuata a suo tempo al Questore, Prefetto e Comandante dell’Arma dei Carabinieri di una maggior presenza delle forze dell’ordine in un territorio "dove gli uomini in divisa sono pochi e le vie di fuga innumerevoli". Quindi il potenziamento del sistema di video-sorveglianza e sottolinea che il Comune di Aulla "si è dotato di ben 52 impianti di sicurezza dislocati fra il centro e le frazioni", oltre ad aver istituito la figura del consigliere delegato alla sicurezza. L’opposizione chiederà anche la costituzione e la formazione di gruppi di Controllo del Vicinato che "con la semplice sorveglianza passiva del territorio di residenza, possono contribuire ad aumentare la sicurezza segnalando alle forze dell’ordine anomalie o situazioni sospette".

Roberto Oligeri