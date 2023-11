"Troppi detriti in arrivo dalle cave. Il fiume Frigido è un pericolo"

Il Frigido fa paura. Gli ingegneri Carlo Milani e Roberto Vercelli scrivono al presidente della Regione, o Giani, informando anche il sindaco di Massa, Persiani, il presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord nonché il dirigente del Genio civile di Massa Carrara. Prendono come riferimento un filmato che sta spopolando sul web in cui un cittadino in maniera... colorita se la prende con il presidente Giani dopo la sua apparizione con gli stivali d’ordinanza davanti al fiume che ora passa nel cancello di una villa dopo la recente alluvione. Potrebbe succedere al nostro amato Frigido? "Non vorremmo –scrivono i due ingegneri – che qualche volta, e lo abbiamo già segnalato, e come noi molti altri tra cui il Comune, anche il fiume Frigido pigliasse un’altra direzione alluvionando Marina di Massa a causa dei detriti provenienti dalle cave che hanno rialzato pericolosamente il fondo del fiume senza che la Regione intervenisse in alcun modo. Non vorremmo che anche in quella malaugurata evenienza venisse invocato il comodo alibi dei cambiamenti climatici tanto più che il Frigido , notoriamente a elevato rischio idraulico, è un corso d’acqua artificializzato e ristretto nel tratto terminale. Quel cittadino accusa il presidente Giani di dare la colpa di questa deviazione ai cambiamenti climatici quando egli stesso però dice che il fiume ha cambiato corso a causa dei detriti".

Milani e Vercelli esprimono forte preoccupazione "per la gestione del rischio idraulico sul territorio di Massa da parte appunto degli organi tecnici regionali. Oltre che al gravissimo problema del Frigido facciamo riferimento ad alcune proposte progettuali senza senso, come quello di una mega idrovora alla foce di un fossetto come il Poveromo senza intervenire sul reticolo minore e sulle tombature inadeguate o abusive. Facciamo riferimento al progetto presumibilmente abortito di una nuova foce del Canalmagro Fescione destinata a insabbiarsi subito (per fortuna si è avviata la bonifica della Buca degli Sforza che consentirà il ripristino della naturale cassa di espansione di questo corso d’acqua). Veramente stupefacente poi è aver creato una nuova foce per il fosso Calatella a Mare, che è un fossetto di drenaggio della falda ancora più minuscolo del fosso Poveromo che andava nel torrente Ricortola. Per evitare l’ingresso del mare nella nuova foce assai illogica è stata inserita proprio sulla battigia una paratoia di acciaio che dovrebbe aprirsi quando il Calatella a Mare fosse in piena e chiudersi quando ci sono le mareggiate. Il problema è che il mare ha completamente ricoperto di sabbia e ghiaia questa paratoia ridotta a un ferro vecchio arrugginito".

Angela M. Fruzzetti