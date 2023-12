Triplicati i visitatori alla Brunella. I progetti per rilanciare il turismo

"Possiamo dire che il trend del turismo è positivo, in particolare alla Fortezza della Brunella, che col suo Museo di storia naturale attira molte persone per le visite guidate. San Caprasio del resto è un centro importante, museo da non perdere e spazio adatto per eventi culturali di qualità. E poi il Castello di Pallerone e il Castello di Bibola", è il commento del vicesindaco di Aulla, Roberto Cipriani. L’amministrazione comunale investe sul territorio e la sinergia con Sigeric, servizi per il turismo, sta dando i suoi frutti: duemila le presenza del 2023, triplicate nel giro di tre anni. Senza dimenticare San Caprasio, polo culturale di eccellenza, che conta migliaia di visitatori ogni anno, tra turisti e pellegrini. Se il 2023 si chiude nel migliore dei modi, il 2024 si aprirà con interventi mirati soprattutto alla riqualificazione dei centri storici e al turismo lento e green.

"Il prossimo anno - aggiunge - vedrà il compimento del progetto finanziato dal Ministero del turismo e legato alla pista ciclo pedonale dell’ex area ferroviaria, che in futuro ci permetterà un collegamento con la Liguria. Aulla è attraversata da vie storiche e la nostra visione deve andare nella direzione di un turismo lento e green, legato ai nostri splendidi territori. La nostra amministrazione negli anni si è impegnata nel recupero di alcuni borghi, come Caprigliola e adesso abbiamo ottenuto due finanziamenti del Gal, uno di 70 mila euro per il rifacimento della pavimentazione dei borghi di Olivola e Bigliolo e uno di 300mila euro dedicato ad Albiano Magra, per il rifacimento della via principale del borgo e la riqualificazione del campanile – aggiunge – Abbiamo inoltre ottenuto un finanziamento di 50 mila euro di Mab Unesco, per la realizzazione di un parcheggio di scambio, da realizzare nell’area di sosta del campo sportivo di Aulla, che permetterà l’accesso alle più sensibili aree della Riserva della biosfera dell’Appennino tosco emiliano, utilizzando mezzi a basso impatto ambientale".

"Queste aree possono essere considerate punti di snodo per la partenza dei sentieri che portano gli escursionisti, a piedi e in bicicletta, all’esplorazione della riserva, dei borghi storici, dei boschi, dei laghi e delle praterie d’alta quota – conclude – L’area di intervento è in prossimità dei principali nodi del trasporto pubblico e dei principali poli attrattori come il campo sportivo comunale, le scuole, il centro di Aulla e la fortezza della Brunella, collegate all’area dalla ciclopedonale. Il 2023 è stato un anno di crescita, dovuta a scelte mirate, per fortuna abbiamo un associazionismo molto vivo, che promuove molte iniziative che vanno verso la valorizzazione dei borghi. Non trascuriamo l’importanza dell’Ambito turistico della Lunigiana e del Punto informazioni, sempre molto frequentato".

"Aver creduto nel bene culturale della fortezza della Brunella - aggiunge il sindaco Roberto Valettini - e averne affidato la gestione a Sigeric, che conosce bene il territorio, è stata una scelta accorta e opportuna. Il nostro comune si sta inoltre muovendo per la realizzazione dell’anello circolare, un percorso ciclo pedonale che circonda l’abitato di Aulla, una sorta di palestra all’aperto che attirerà persone, sarà buona attrattiva per il turismo e potrà essere di concreto aiuto anche al commercio aullese".