MassaCarrara
CronacaTrio Romae. Musica classica nel Ridotto
17 set 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
Trio Romae. Musica classica nel Ridotto

Un intreccio di timbri, emozioni e mondi musicali diversi: questo il cuore del concerto finale della rassegna del Circolo La Lugnola, in collaborazione con Fondazione Crc e Comune, in programma stasera alle 21.15 al Ridotto degli Animosi. Protagonista il Trio Romae, gruppo formato da Marco Bonfigli al clarinetto, da Luca Peverini al violoncello e dal pianista Michelangelo Carbonara (nella foto), nato nel 2018 con l’intento di valorizzare il vasto repertorio scritto per questa particolare formazione.

In pochi anni si è imposto come realtà raffinata e versatile, capace di costruire con il pubblico un dialogo intenso fatto di colori, contrasti e sfumature. Il programma ’crossover’ pensato per Carrara riflette lo spirito del trio: dal romanticismo di Brahms – con il suo raro e magnifico ’Trio’ – alla ricchezza melodica di Bruch, fino ad approdare al Novecento e oltre con pagine intramontabili. In scaletta anche le atmosfere passionali di Astor Piazzolla: due movimenti dalle celebri Quattro Stagioni, e le musiche da film di due giganti come Nino Rota ed Ennio Morricone.

Il Trio Romae ha calcato palcoscenici di prestigio in Italia e all’estero – dai Concerti del Quirinale agli Istituti Italiani di Cultura di Hong Kong, Zagabria e Dublino – portando ovunque un repertorio che unisce profondità e immediatezza comunicativa. I biglietti sono disponibili in teatro a partire dalle 18 a 12 euro, ridotto a 10 euro per soci del Circolo, studenti dei Conservatori e delle scuole di musica, ragazzi fino ai 18 anni. Ingresso gratuito per i bambini. La serata finale di una rassegna molto apprezzata che ha saputo portare in città alcuni tra i più importanti talenti del panorama musicale internazionale.

