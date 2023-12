Tribunale sempre più ’fragile’. Infiltrazioni: aula del Gip inagibile

Basta qualche goccia di pioggia più forte che i nostri edifici pubblici iniziano a ’tremare’. è notizia di ieri che l’aula del tribunale di Massa, destinata alle udienze del giudice delle indagini preliminari e del Gip, è stata giudicata inagibile perché nei giorni scorsi è piovuto dentro a causa di infiltrazioni. Anche la vicina aula destinata alle cause di lavoro è stata chiusa in via precauzionale.

Un’altra ferita per l’edificio dedicato alla giustizia, dopo quella di quest’estate: in quell’occasione, al primo piano, crollò una parte di controsoffitto, costringendo i dipendenti della cancelleria vicino alla presidenza del tribunale a trasferirsi per alcuni giorni, per dar modo alla ditta interessata dai lavori di manutenzione straordinaria di operare in sicurezza. Anche in questo caso è in dirittura d’arrivo la scelta dell’azienda che si occuperà dei lavori nell’aula GipGup. I vertici tranquillizzano però che non si tratta di rischi strutturali, potenzialmente l’aula potrebbe essere riaperta quando non piove, ma è stato interdetto il suo utilizzo per non andare a gravare sulle apparecchiature elettriche e l’impianto in generale. Le udienze sono state trasferite nell’aula vicino a quella destinata per il giudice monocratico, che molte volte viene utilizzata per questo tipo di udienze dove non è prevista la presenza del pubblico. Si spera che entro la fine della prossima settimana l’aula possa tornare completamente fruibile.

E di questi e altri disagi si dovrà occupare il nuovo presidente del tribunale di Massa, che con molta probabilità si insedierà a inizio del 2024. In prima linea ci sono i giudici Giovanni Sgambati, Giulio Lino Maria Giuntoli. Attualmente sta ricoprendo la carica ad interim il giudice Ermanno De Mattia, posto lasciato dal collega Paolo Puzone ormai da un anno.

AM