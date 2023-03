Tresana punta sulla risorsa boschi e arrivano risorse

Il Comune di Tresana è uno dei Comuni più boscati della Lunigiana e si conferma leader nella capacità di accedere ai finanziamenti regionali. "Abbiamo realizzato un progetto di valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree boscate in località Porcola-La Croce – conferma il sindaco Matteo Mastrini –, compresa la revisione del piano di gestione". Arriva così un finanziamento di 80.000 euro dalla Regione Toscana. "Oltre ad avere una importante valenza ambientale, l’azione determinerà un miglior sfruttamento della risorsa boschiva, permettendo di sviluppare un anello cicloturistico di collegamento ai Comuni limitrofi" spiega il sindaco. Il piano di gestione doterà il Comune di un importante strumento di pianificazione, al quale farà seguito il progetto di certificazione Fsc e Pefc, da sviluppare in sinergia con il Parco dell’Appennino e l’area Mab Unesco. Nell’occasione si farà un intervento sulla strada antincendio boschivo Villa-Porcola, già finanziata con fondi Psr. E, grazie alla collaborazione con l’Unione dei Comuni, è stata risolta anche la criticità sulla strada Villecchia-Parana. "Sappiamo l’importanza di queste arterie e l’utilità sia in termini ambientali, sia per la prevenzione incendi – aggiunge Mastrini – . Per questo abbiamo finora momento investito circa 2 milioni di euro".