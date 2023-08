Trenta piste da sogno... a due ruote Bike turismo tra borghi e castelli Boom di presenze sulle vie medievali

Sulle tracce del Medioevo in bike per assaporare il gusto della natura e della storia. Una declinazione di turismo sempre più complementare a quello tradizionale basato su visite guidate a luoghi di interesse storico-artistico. Nella Lunigiana dei 200 castelli si pedala con gioia e fatica. Ora questa parte di Toscana, nascosta e selvaggia, apre le porte ai biker di tutto il mondo con la Lunigiana Bike Area che nasce dall’iniziativa di enti turistici e pubblici, associazioni di settore, imprese specializzate che hanno creduto nella crescita di un comprensorio completamente naturale in cui poter girare in bici ed entrare a contatto con la storia: va da Pontremoli fino alla foce del Fiume Magra. Ma la Lunigiana Storica però ha limiti ben più estesi toccando l’Appennino Ligure e parte della Garfagnana.

Nella terra delle statue stele, il comprensorio che ha preso vita in maniera naturale si è trasformato in una Bike Area che conta più di trenta escursioni pedalate di diverse tipologie. Da Pontremoli, partono escursioni pensate per essere affrontate in una giornata, ma anche alcuni dei grandi cammini medievali come la Via del Volto Santo o ancora la Via Francigena che nel suo sviluppo verso Roma passa proprio per la Lunigiana e il Lunigiana Trail. Ogni traccia si collega al resto del comprensorio, attraverso strade bianche e passaggi che attraversano incantevoli borghi con volte in pietra viva e lastricati. Nell’area di Pontremoli, il borgo più a nord della Lunigiana, Good Bike è l’associazione che si occupa delle tracce limitrofe, spingendosi fino ai verdeggianti Prati di Logarghena. Sopra ai centri abitati di Filattiera, Villafranca Lunigiana e Bagnone ancora nella parte occidentale della valle del Fiume Magra, le storiche associazioni di LunigianaXBike e Società Ciclistica Villafranca. Non unicamente trail da biker avanzati ma anche itinerari aperti a livelli più basilari come l’appena inaugurata Ciclovia dei Castelli.

Sull’altro lato del fiume, a Mulazzo, ancora entusiasmanti anelli curati da Società Ciclistica Villafranca e scendendo al confine con la Liguria, nel comune di Aulla, è VeloClub che gestisce a manutiene altri bellissimi anelli MTB.Nella parte orientale della Lunigiana, Comune di Fivizzano, a ridosso delle Alpi Apuane, ad Equi Terme, è invece l’associazione Sentieri Liguri Apuani a occuparsi della tracciatura e della manutenzione dei sentieri dal gradiente di difficoltà più vicino alla pratica enduristica. Ognuno dei circuiti presso le bacheche è scansionabile attraverso un QR Code da cui si accede a un link in cui è possibile scaricare ogni singola traccia percorribile. "Guardando i dati degli operatori turistici come Sigeric e AlterEco che noleggiano bike si notano dei numeri sempre in crescita che diventano importanti - ha detto Gianluigi Giannetti, presidente dell’ Ambito Turistico e dell’Unione dei Comuni - La Lunigiana Bike Area inoltre ha anche altri circuiti oltre quelli già mappati che speriamo di inserire al più presto".

Natalino Benacci