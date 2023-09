Treni e bus, studenti a rischio: "Così i ragazzi resteranno a piedi"

Le criticità nei servizi di trasporto della Lunigiana rischiano di acuirsi con l’inizio dell’anno scolastico. Il sindaco di Tresana Matteo Mastrini lancia l’allarme sulla situazione dei lavori nel tratto ferroviario Aulla-Lucca destinati a proseguire sino a fine anno, che stanno provocando gravi disservizi per studenti e pendolari della Lunigiana orientale e della Garfagnana. "Le soluzioni proposte – spiega il primo cittadino – rischiano di rivelarsi palliativi perché i treni garantiti sarebbero poco utilizzati a causa degli orari e dell’impossibilità di raggiungere in tempo le mete di destinazione". E indica diverse conseguenze: il bus sostitutivo FI 804 da Piazza al Serchio ad Aulla, sia per quanto riguarda gli orari della corsa (partenza alle 5.46 e arrivo alle 6.50) sia per le mancate fermate intermedie a Equi, Monzone e Gragnola, non risolverebbe le difficoltà per gli utenti. Inoltre per quanto riguarda il bus sostitutivo FI 529 delle 6.18, pur servendo le fermate intermedie in precedenza cancellate, perde la coincidenza con il treno TI Regionale 2594 diretto a Milano. Infatti il regionale arriva ad Aulla alle 7.18 mentre il bus sostitutivo giunge alle 7.25, sette minuti dopo. Ciò non consentirebbe agli studenti di raggiungere gli istituti di Villafranca, Bagnone e Pontremoli. Capitolo ritorno: la soluzione proposta da RFI e Trenitalia sarebbe il Regionale 19221, ma considerata l’uscita degli studenti alle 12.25 da Villafranca, ad esempio, dovrebbero attendere un’ora rischiando poi di perdere la coincidenza delle 13.40 ad Aulla.

"Non possono essere queste le soluzioni – prosegue Mastrini – perché metterebbero in difficoltà studenti e famiglie e, pur apprezzando la volontà di RFI e Trenitalia, non possono essere accolte". Chiede quindi un impegno preciso dell’assessore ai trasporti di Regione Toscana, Stefano Baccelli, per modificarle. Resta una settimana per cambiare il quadro proposto raccogliendo le richieste degli utenti: sulla Lucca-Aulla, la mattina presto, sarebbe necessario che gli studenti arrivassero alle 6.32 e alle 7.03 per prendere le coincidenze. E in tarda mattinata sulla Aulla-Lucca, occorrerebbe poter partire da Aulla alle 12.53 per arrivare a Piazza al Serchio a un orario accettabile. Poi serve un altro mezzo da Aulla a Piazza al Serchio alle 14.04. A questi orari corrisponderebbero i Regionali 19194 e 19196 all’andata e i Regionali 19205 e 6971 al ritorno. "Esprimo la mia solidarietà agli utenti di Pieve San Lorenzo, Casola, Gragnola ed Equi Terme - conclude Mastrini - e resto a loro disposizione per sostenerne i diritti".

Ma i trasporti su gomma non sono esclusi dalle lamentele. Nonostante i numerosi proclami di Autolinee Toscane sul miglioramento dei servizi e sulla loro qualità, i fatti sul territorio dimostrano una realtà diversa: mancano biglietteria e punto informazioni. Gli utenti dal centralino del gestore del servizio pubblico, si sentono rimandare al sito internet, quindi si rivolgono ai Comuni, unico punto di riferimento e presidio del territorio. La proposta è di realizzarli nella stazione ferroviaria di Aulla o nei Comuni che stanno lanciando una raccolta di firme da consegnare ad AT e Regione.