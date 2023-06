Trekking per ascoltare il concerto di Chiacchiaretta

Nuovo appuntamento con il festival Musica sulle Apuane domenica a Campocatino, nel comune di Vagli di Sotto. Un concerto, ad accesso libero, di Cesare Chiacchiaretta, fisarmonicista e bandoneonista, compositore con i violinisti Nicola Marvulli e Rocco Roggia, Margherita Di Giovanni alla viola e Antonio D’Antonio al violoncello. Un trekking per ascoltare un concerto è un’esperienza unica per chi ama la musica e la montagna. Musicisti e ascoltatori uniti in un solo cammino, senza alcuna separazione dovuta alle barriere architettoniche, in totale condivisione. Una condivisione che non finisce con l’ultima nota del concerto.

Per l’occasione la sezione Cai di Massa organizza un’escursione da Campocatino al Passo Tambura: un percorso impegnativo con 800 metri di dislivello positivo e lungo 12 chilometri. Lasciate le auto al park di Campocatino ci si incammina sul sentiero Cai 147 all’ombra dei castagni costeggiando il monte Roccandagia. Previsto l’attraversamento di un passaggio attrezzato con cavetti in acciaio dove servono attenzione e piede fermo. Arrivati poi sul piazzale di cava si prende l’innesto a destra del sentiero 35 via Vandelli che porta sul retro della Tambura fino a raggiungere il Passo per la pausa pranzo. Poi discesa di nuovo verso Campocatino per assistere al concerto. Iscrizione in segreteria entro oggi. La sede è aperta dalle 18 alle 19.30 a Canevara (tel. 0585488081.