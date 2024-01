Tredici yacht targati ’Costantino’. Sette al varo e sei in consegna

Sono sette gli yacht al varo più altri sei in consegna per ‘The Italian Sea Group’. Si tratta di cinque Admiral: 2 mega yacht da 78 metri. Uno con interior curati da ‘Sinot yacht architecture & design’ ed esterni da ‘Lobanov Design’, l’altro totalmente progettato da Sinot. Poi ci sono il mega Admiral interamente progettato da Giorgio Armani (72 metri), l’Admiral di 67 metri con interior a firma dell’architetto Mark Berryman, e il Force Admiral da 55 metri, totalmente progettato dal centro stile Tisg. Segue il ‘Ketch Perini Navi’ da 60 metri sviluppato in collaborazione con Ron Holland, che ne ha curato l’architettura navale e con l’architetto Rémi Tessier che ha progettato gli interni. È prossimo al varo il primo Picchiotti 24 metri. Tisg riconferma inoltre la regolarità di varo e consegna della produzione dei Tecnomar for Lamborghini 63, l’iconico motor yacht nato dall’incontro tra l’eccellenza del mondo della nautica e quello delle super sport cars. Il raggiungimento di questi importanti traguardi produttivi è stato possibile grazie ai significativi investimenti sostenuti dal gruppo negli ultimi anni, che hanno permesso di aumentare la superficie produttiva, portandola a complessivi 350.000 metri quadri suddivisi nelle varie sedi. "Nel 2024 continueremo a crescere come definito nelle previsioni del capital markets day dell’anno scorso – ha detto Giovanni Costantino fondatore di Italian Sea Group –. A febbraio ci sarà un nuovo capital markets day che andrà a illustrare i prossimi obiettivi".