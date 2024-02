"Trecento60 di Arcigay sbarca al Gramsci Bistrot per la campagna di tesseramento: presentazione ufficiale il 1° marzo"

Domani l’associazione ‘Trecento60’ affiliata ad Arcigay sbarcherà al Gramsci Bistrot, di via Cavour per la campagna di tesseramento. Festa che partirà alle 23 con dj set di Alessio Ceccarelli. L’associazione si presenterà al pubblico il primo marzo alle 17. La sala sarà quella di rappresentanza del Comune dove ‘Trecento60’ stringerà la mano alle istituzioni e alle altre realtà associative locali in quello che sarà un evento pubblico. "Auspichiamo che tale evento sia partecipato dalle cariche politiche e dirigenziali che abbiamo invitato" sottolineano i responsabili.