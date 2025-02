Tre tesi di laurea sulle tematiche dell’empowerment femminile

Un po’ di Lunigiana... a Perugia. Il centro Pari Opportunità della Regione Umbria ha premiato le migliori tesi di laurea con approcci innovativi sulle tematiche di genere. Il riconoscimento, intitolato alla memoria di Laura Cipollone, ha visto trionfare tre giovani ricercatrici, autrici di studi che spaziano dall'empowerment femminile in era digitale al divario di genere nella finanza, fino alla figura di Lise Meitner, scienziata pioniera della fisica nucleare. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata Maria Lucia Pieroni, lunigianese, originaria di Filattiera, con un’analisi sul ruolo rivoluzionario dei social media nell’emancipazione femminile. A seguire, Irene Stefanetti, che ha indagato le dinamiche degli investimenti socialmente responsabili e le scelte finanziarie delle donne e Benedetta Tomassoni, con una ricerca dedicata a Lise Meitner, scienziata che contribuì alla scoperta della fissione nucleare, senza ottenere il riconoscimento che le sarebbe spettato. La presidente del Centro Pari Opportunità, Caterina Grechi, ha inaugurato i lavori sottolineando l’impegno quotidiano del Centro nella promozione della libertà, autorevolezza e dignità delle donne. Accanto alle vincitrici, la Commissione ha assegnato tre menzioni d’onore a studi che hanno approfondito l’emancipazione femminile nel Portogallo pre-rivoluzionario, la certificazione della parità di genere nelle aziende e l’impegno politico di Tullia Romagnoli Carrettoni. Maria Lucia Pieroni è stata premiata per la sua tesi intitolata ‘Empowerment femminile nell’era digitale: il ruolo rivoluzionario dei social media, dopo la laurea a Perugia continua a studiare per conseguire la magistrale all’Università di Bologna. Tanta soddisfazione al Pacinotti Belmesseri di Bagnone dove la giovane ha studiato, frequentando l’indirizzo Alberghiero. Tutti i suoi docenti si complimentano con lei per il successo accademico, meritato. "È un onore aver ricevuto il primo premio per la mia tesi di laurea sull’empowerment femminile - ha detto la studentessa - Dedico questo premio a tutte le donne che ogni giorno lottano per affermare la propria voce".

M.L.