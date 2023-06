Tre tartarughe trovate morte Lo spettro delle ’reti fantasma’ "Collo e pinne erano imbrigliati"

Sono già sette in tutto dall’inizio dell’anno le tartarughe marine che sono state trovate morte e recuperate lungo il litorale apuoversiliese. Proprio nel periodo dell’anno in cui ci si appresta ad attendere il loro ritorno per nidificare, c’è una piaga che – tra le altre – incombe sulla sopravvivenza di questi splendidi animali: sono le cosiddette ’reti fantasma’, principali indiziate di queste tragiche morti. "Nell’arco di dieci giorni sono già tre gli esemplari di tartaruga marina rinvenuti sulle nostre coste da Tonfano alla Partaccia – spiegano dal Centro didattivo Wwf dei Ronchi, che ha postato le immagini – Purtroppo morte da giorni. Siamo in attesa delle analisi, che arriveranno da Pisa e Livorno". Ma su due aleggia il timore che siano decedute proprio per le "reti fantasma: le poverine portavano ancora legate al collo e alle pinne metri di rete. E’ il momento di fare qualcosa".

Gli animali restano imbrigliati, come in veri e propri cappi: le reti fantasma sono abbandonate, strappate dal maltempo e restano a fluttuare in preda ai moti delle onde, spesso rimangono incastrate anche negli scogli. Insomma, vere trappole mortali. Ci avviciniamo al periodo dell’anno in cui attendiamo che gli esemplari di Caretta caretta tornino per nidificare – come avvenuto negli ultimi due anni – sulle nostre spiagge. Gli esemplari trovati morti da inizio anno sono di varie dimensioni. Le più grandi non è da escludere possano essere femmine riproduttive: le analisi riveleranno l’eventuale presenza di uova. In attesa di riprendere il monitoraggio del litorale (gli animali sono ’attesi’ tra la fine di giugno e l’inizio di luglio) chiunque trovi una tartaruga o ne noti una in difficoltà deve contattare il 1530, ovvero la Capitaneria di porto.

Irene Carlotta Cicora