Tre sportivi alla Maratona di Chicago

"Un’emozione incredibile" per i tre lunigianesi la partecipazione alla Maratona di Chicago dopo aver corso quella di New York lo scorso anno. Roberto Tognari e Fabio Fabiano di Fivizzano, insieme al sarzanese Davide Fagandini (nella foto) erano tra i 50mila partecipanti. "Sulla scia dell’entusiasmo vissuto nella Grande Mela – raccontano – ci siamo rimessi in gioco affrontando la sfida di Chicago. E’ una corsa di antica tradizione :un percorso dal tracciato piatto, quest’anno entrata nella storia con il record del mondo conquistato dal keniano Kelvin Kiptum che ha terminato la gara in 2 ore e 35 secondi". Roberto Tognari, ha impiegato 2 ore e 44 minuti,F agandini 3 ore e 39 minuti mentre Fabiani, già tormentato da un problema muscolare, ha chiuso in 4 ore e 22 minuti. "E’ stata una grandissima emozione già prima del via,mescolati fra migliaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo. Ci ha colpiti soprattutto il legame degli abitanti di Chicago a questa manifestazione: abbiamo corso fra due ali di folla. Quando arrivi agli ultimi chilometri e la fatica ti attanaglia, ti incitano motivandoti a raggiungere il traguardo. E l’organizzazione è impeccabile e non è certo facile per una grande metropoli. C’è un gigantesco dispositivo di sicurezza con polizia, militari, elicotteri e mezzi di traverso agli incroci: ci sentivamo protetti e sicuri. Per l’anno prossimo, il nostro obiettivo è Londra ad aprile 2024".

Roberto Oligeri