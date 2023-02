"Tre soli taxi non bastano" Un progetto per il servizio

di Daniele Rosi

Aumentare il numero di taxi a disposizione dei cittadini per favorire mobilità e turismo. Di questa proposta si è discusso ieri all’interno della commissione Commercio presieduta da Luca Vinchesi alla presenza dell’assessore Lara Benfatto (nella foto), del dirigente Guirardo Vitale e di un rappresentante dei tassisti, con l’idea di creare una convenzione che permetta l’interscambio dei taxi tra Carrara e Massa. Al momento i taxi con licenza che lavorano a Carrara sono tre mentre a Massa sono dodici; una differenza su cui la commissione ha provato a formulare alcune proposte, su tutte l’idea dell’interscambio, rendendo di fatto i quindici taxi fruibili in tutto il territorio provinciale.

"Abbiamo parlato della possibilità di introdurre quest’idea dell’interscambio dei mezzi – spiega Vinchesi – perché è giusto fornire al cittadino un servizio di taxi che risponda alle esigenze del territorio ma anche al turista che viene in visita. Probabilmente porteremo l’argomento ancora una volta in commissione e specifico che per questa proposta servirà anche il voto del consiglio comunale di Massa". L’idea sarebbe quella già usata in alcune grandi città dove, tramite gps, verrebbe allertato il tassista più vicino con il suo mezzo alla posizione rispetto alla chiamata ricevuta, e questo coinvolgendo i quindici taxi disponibili. Una proposta su cui anche l’assessore Benfatto ha già avviato da mesi un dialogo con la categoria dei tassisti per capire meglio, nello specifico con quelli di Carrara, come organizzare la copertura da dare al territorio anche in occasione della parte turistica, crociere comprese. "Già da agosto stiamo lavorando su questo tema, abbiamo chiesto pareri anche alla categoria – ha spiegato l’assessore Benfatto – e nelle idee portate in commissione, c’è la proposta di stringere un accordo di reciprocità sul territorio per i taxi. Tramite questo accordo ci sarà un unico numero su Massa e Carrara che garantirà la miglior copertura alle chiamate grazie ai radiotaxi. Questo avrà vantaggi non solo per i turisti ma per tutta la cittadinanza e in più renderà i tassisti rintracciabili in ogni momento della giornata".