Tre ricorsi per una poltrona. L’Accademia sospesa in attesa della nomina del direttore

Prosegue la battaglia legale per la poltrona da direttore dell’Accademia delle belle arti cittadina. Dopo il ricorso al Tar vinto dall’ex direttore Marco Baudinelli, che di fatto ha annullato la nomina dell’attuale direttrice Silvia Papucci, ora si passa direttamente al Consiglio di Stato per difendere con le unghie e con i denti la poltrona di Palazzo del Principe. E così al Consiglio di Stato sono arrivati in questi giorni ben tre ricorsi: uno firmato dai legali della Papucci, uno dell’Ateneo delle belle arti cittadine e uno persino del Ministero. Tutti e tre fanno ricorso contro la sentenza del Tar Toscana che ha defenestrato la Papucci, che comunque nonostante le beghe legali intende continuare attivamente a svolgere il suo ruolo di direttrice.

A innescare la miccia dei ricorsi, lo ricordiamo, è stato l’ex direttore Marco Baudinelli che fin da subito ha messo in dubbio la nomina della professoressa Papucci, come poi ha dimostrato il Tar, perché non aveva i sei anni di anzianità necessari a ricoprire il ruolo, bensì solo quattro. Adesso non resta che aspettare che a mettere la parola fine sulla vicenda sia il massimo giudice speciale in materia amministrativa. Per risolvere la questione si è anche parlato di un possibile ballottaggio tra Baudinelli e l’architetto Claudio Rocca (che non ha potuto fare ricorso perché prese zero voti dalla commissione incaricata di eleggere il direttore), che lo scorso anno aveva presentato domanda per ricoprire la carica di direttore. Ma dal momento che sono stati presentati i tre ricorsi al Consiglio di Stato, uno come detto addirittura ministeriale, questa soluzione sembra sfumare. "Trattandosi di anzianità di ruolo servivano sei anni nel ruolo per poter godere dell’elettorato passivo per l’elezione alla carica di direttore – aveva sentenziato il Tar della Toscana nelle scorse settimane – pertanto, dal momento che la dottoressa Papucci ne era sprovvista è stata annullata l’ammissione alla medesima procedura".

Secondo la sentenza del Tar il legittimo proprietario di quella poltrona è Marco Baudinelli, ma ora l’ultima parola spetta al Consiglio di Stato.

Alessandra Poggi