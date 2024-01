Tre punti d’oro per Romagnano e Serricciolo. Mulazzo ko

ROMAGNANO

3

CAPEZZANO PIANORE

1

ROMAGNANO: Mariani, Bongiorni, Mussi, Biagini Mi. (70’ Bedini), De Angeli, Maestrelli, Corsi, Domenici (94’ Mancini), Bertuccelli, Barbetti (91’ Bertelloni), Fruzzetti (69’ Pedrazzi). A disp. Nicodemi, Manzo, Colasanto, Viaggi, Biagini Ma., Bedini. All. Dati.

CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Carfora (66’ Dalle Luche), Pardini (60’ Crovi) Sacchelli, Della Latta, Lampitelli, Caniparoli, Pacini, Qomes, Belluomini, Barbotti (73’ Pacini). A disp. Grande, Tancredi, Del Mancino, Gazzoli, Bartoli, Pighini. All. Coli.

Arbitro: Magrini di Pistoia.

Marcatori: 29’ Fruzzetti (R), 65’ Biagini Mi.(R), 68’ Qomes (C), 92’ Pedrazzi (R).

ROMAGNANO - Successo importante per il Romagnano che gli consente di effettuare il sorpasso in classifica sul Capezzano e di proiettarsi verso la zona play off allontanandosi ulteriormente dai bassifondi del girone. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 29’ con il giovane Fruzzetti che ha sfruttato un assist di Corsi. A metà ripresa gli amaranto sono pervenuti al raddoppio con una conclusione di Mirko Biagini. Il Capezzano Pianore non si è, però, dato per vinto e pochi minuti dopo ha riaperto la partita accorciando le distanze col suo numero nove Qomes. Il Romagnano è riuscito in ogni caso a mantenere il prezioso vantaggio ed, anzi, nel recupero ha messo definitivamente al sicuro il risultato con il subentrato Pedrazzi che ha siglato la terza rete su assistenza del bomber Bertuccelli.

Gianluca Bondielli