Tre milioni per la rete idrica Gaia investe su Mulazzo L’acqua fornita aumenterà

Gaia investe 3 milioni di euro per la ristrutturazione della rete idrica di Mulazzo. Ma sono in corso d’opera interventi importanti nel settore depurazione all’impianto di Groppoli (200mila euro), la progettazione del potenziamento di quello di Mulazzo (320mila euro) e l’estensione delle fognature di Arpiola (700mila). Il gestore si è aggiudicato bandi del Pnrr 34 milioni di euro per il rinnovamento delle reti. "Lo scorso anno Gaia ha realizzato 43 milioni di investimenti, circa il 60% in più dell’anno precedente – spiega il presidente della Spa Vincenzo Colle, nell’incontro con il sindaco Claudio Novoa (nella foto) –. Una tendenza confermata a Mulazzo e nel resto della Lunigiana dove la società ha avviato numerosi investimenti per valorizzare sempre di più un’area di grandi tradizioni ed elevata vocazione turistica che, anche attraverso l’efficientamento delle reti e degli impianti idrici, può raggiungere importanti obiettivi di riqualificazione ambientale e territoriale e superare le criticità legate alla scarsità di risorsa durante i mesi più caldi".

Ora Gaia sta eseguendo gli interventi finanziati dal Pnrr per la ristrutturazione della rete idrica, la regolarizzazione delle pressioni e la ricerca di nuova risorsa nel comune di Mulazzo. Gli interventi programmati e approvati per superare le criticità esistenti dovranno concludersi entro il 2025. All’incontro presenti anche il vicesindaco Riccardo Gussoni, Emanuele Rocchiccioli, responsabile servizio acquedotto Lunigiana di Gaia e Diego Malatesta del servizio ingegneria del gestore idrico. Colle ha detto che saranno numerose le opere eseguite per implementare l’acquedotto, la cui potenzialità delle sorgenti è stata anche compromessa dall’alluvione del 2011.

Il progetto prevede la realizzazione di un pozzo in località Carponeto, che aumenterà la disponibilità di risorsa idrica, e la posa di nuove adduttrici per collegamento tra il nuovo pozzo e i serbatoi di Cravilla e Pianturcano. Saranno sostituite anche le condotte di distribuzione ormai vetuste e soggette a perdite e realizzati nuovi allacci alle utenze. Il tutto con un occhio alla sostituzione delle condotte di alimentazione più datate soggette a perdite o delle infrastrutture da potenziare per l’incremento della popolosità di alcune zone. "Abbiamo anche toccato temi importanti – sottolinea il sindaco –, come il trattamento degli scarichi che affronteremo, in sinergia con il gestore, collegando le fognature di Mulazzo al depuratore di Arpiola che sarà potenziato. Per Mulazzo capoluogo, l’amministrazione ha chiesto a Gaia una possibile soluzione delle criticità che si riscontrano nella parte alta".