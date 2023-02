Tre anni senza potersi riscaldare Odissea finita: caldaia regalata

Dopo tre anni passati al freddo senza termosifoni e acqua calda il calvario di una residente delle case popolari Erp di Grazzano sta per finire. Erp, guidato da Luca Panfietti (nella foto) e Comune hanno deciso che la sua caldaia sarà sostituita con una nuova e funzionante. La donna disperata si era rivolta al nostro giornale raccontando di avere la caldaia rotta da tre anni, e che vivendo solo con il reddito di cittadinanza non era in grado di sostenere le spese né per farla aggiustare né per farla sostituire.

La donna ormai disperata aveva perso le speranze e invocato la stampa di rendere noto il suo caso, visto che a lei da Erp avrebbero sempre risposto che la spesa per la sostituzione della caldaia doveva sostenerla in prima persona. Del caso era al corrente anche la vice sindaca e assessore ai lavori sociali, che nei giorni scorsi aveva spiegato, "La problematica segnalata dalla signora è di natura tecnica e per questo ci siamo già messi in contatto con Erp perché intervenga al più presto per risolverla. I servizi sociali hanno già fornito all’ente tutte le indicazioni necessarie e ora spetta a Erp farsi carico della sostituzione".

E per questo Erp aveva fatto immediatamente un sopralluogo nell’abitazione di Grazzano, riscontrando anche delle perdite nel soffitto, proprio come aveva lamentato la donna. Perdite per cui Erp interverrà. Per quanto riguarda la caldaia, dall’ente che gestisce il patrimonio degli alloggi residenziali pubblici per conto del Comune, confermano che sarà sostituita, "Abbiamo accertato con un sopralluogo la situazione di emergenza – spiegano – e in accordo con il Comune abbiamo valutato che sono le condizioni per intervenire. La caldaia sarà sostituita a breve".