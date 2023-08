Tre alloggi per l’emergenza Sequestrati alla criminalità ora ospiteranno i più bisognosi

Ci sono tre appartamenti sequestrati in via definitiva alla criminalità organizzata che nei prossimi mesi potrebbero diventare parte del patrimonio indisponibile del Comune di Montignoso per progetti destinati al sociale. L’amministrazione guidata dal sindaco Gianni Lorenzetti ha infatti raccolto l’invito da parte dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) per manifestare l’interesse al trasferimento di tre diversi immobili. "Si tratta – spiega – di tre appartamenti tutti a Cinquale. Abbiamo deciso di accogliere la proposta dell’Agenzia nazionale per destinarli poi a progetti di carattere sociale per il territorio e al momento si pensa ad esempio ad alloggi di rotazione". Gli alloggi di rotazione sono strutture temporanee destinate a dare una risposta immediata e soprattutto a breve termine, quindi, a persone che si trovano all’improvviso in difficoltà. Una soluzione che certo rientra fra le possibilità offerte dalla manifestazione di interesse perché vanno indicate all’agenzia nazionale le finalità cui si intende destinare il bene, delle modalità di gestione del bene, dei tempi necessari per la piena operatività del progetto, delle fonti di finanziamento che si intendono utilizzare, della complessiva e permanente sostenibilità economica e finanziaria del progetto e delle ricadute anche in termini economici per i soggetti che beneficeranno della proposta. Una scelta che per l’amministrazione montignosina ha anche un valore simbolico: "L’acquisizione al proprio patrimonio dei beni confiscati alla criminalità organizzata locale e il loro successivo utilizzo nell’ambito di progetti di rilievo sociale, rappresenta la trasformazione in risorse destinate alle politiche di sviluppo e coesione territoriale e al contempo in strumenti per l’affermazione dei principi di legalità e democrazia nella comunità locale".