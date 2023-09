"Travel Lift a Carrara: priorità assicurata per tutti gli operatori"

A cuore a operatotri e aziende della nautica certamente il travel lift. L’infrastruttura è l’opera più attesa, quella che dovrà dare impulso e nuova linfa vitale alle imprese della nautica. Essa è stata assicurata dal presidente Mario Sommariva come la priorità dell’intero progetto. Sarà collocata sulla banchina Buscaiol e avrà un’entrata riservata da viale Colombo.

Rispondendo alle domande vive degli operatori, il presidente ha assicurato che l’infrastruttura sarà realizzata a spese della Port Authority e che sarà compito e ruolo dell’istituzione regolamentarne l’uso per un eventuale gestore. "Sarà nostra cura – ha spiegato – garantire l’universalità, l’accessibilità e la parità di trattamento. Per cui tutti dovranno avere gli stessi diritti nell’accesso. Saremo noi a calmierare e definire le tariffe che saranno pubbliche così come saremo noi a controllare e monitorare soste, orari, accesso. Le regole ovviamente saranno frutto di un accordo che tenga conto delle reali esigenze degli operatori".

Il travel lift, lo ricordiamo, è opera quanto mai attesa da tutte le imprese della nautica che non avendo sbocco al mare adesso sono costrette a ultimare le operazioni sulle imbarcazioni in altri porti con gravi costi di trasferimenti e gravi penalizzazioni nei confronti della concorrenza di aziende spezzine o viareggine che possono abbassare il costo finale del prodotto recuperando sulle spese delle ultime rifiniture in mare.

Il travel lift è visto anche come attrattiva per nuove aziende che intendano insediarsi nel nostro territorio.