Trasporto pubblico. La guerra dei sindacati

E’ scontro su tutto il fronte fra i sindacati all’interno del Trasporto pubblico locale con da una parte Fit Cisl Uiltrasporti, Faisa e Ugl, dall’altro la Cgil. L’aggressione con lancio di sassi avvenuta nei giorni scorsi a Carrara è soltanto la goccia che ha fatto tracimare, di nuovo, il vaso colmo da tempo. I rappresentanti di Fit Cisl, Luca Mannini e Giovanna Ustioni, Uiltrasporto, Alberto Nardini, Faisa, Claudio Corazzini e Nicola Vitaloni, e Ugl, Paolo Nari, rigettano al mittente le critiche da parte della Cgil ripercorrendo tutta la storia del trasporto pubblico locale dal 1997 a oggi e di come il servizio sia stato via via ‘peggiorato’ rispetto alle necessità dei cittadini con la Regione Toscana peraltro che fu "la prima ed unica in Italia a voler fare la splendida mettendo a gara l’intero servizio Tpl in un unico lotto contenente il T2 e il Lotto Debole ovvero i due istituti che tanto danno faranno agli utenti e ai dipendenti di Autolinee Toscane che, come più volte denunciato, rischiano di essere trasferiti ad altra azienda o in altra residenza lavorativa con costi di trasferimento a proprio carico". Sul fronte interno sindacale, "dopo le grandi battaglie che Filt-Cgil rivendica – continuano Cisl, Uil, Faisa e Ugl -, ci siamo ritrovati con una rotazione ‘anziani’ introdotta dall’azienda e a breve ad una divisione delle rotazioni dei turni in base al contratto applicato ai singoli dipendenti. La Cgil si sarà pur messa di traverso ma quale risultato ha ottenuto? Stanno vendendo tanto fumo ai dipendenti ma quando il fumo inizierà a diradarsi avranno a che fare con la cruda e triste realtà e i dipendenti con tanti problemi da loro prodotti. Non hanno ancora capito che l’unico modo per tutelare tutti i dipendenti era quello di edersi al tavolo con le altre organizzazioni sindacali e trattare l’introduzione dei gruppi rotazionali. Gruppi rotazionali già applicati nelle altre province in cui opera Autolinee Toscane e dove non esiste nessuno scontro generazionale tra dipendenti".

Non si fa attendere la ribattuta di Enrico Manfredi, segretario Filt Cgil. "La strategia messa in campo da Cisl Uil Faisa e Ugl di dividere i lavoratori per anzianità ha fallito e forse porterà conseguenze peggiori nell’organizzazione del lavoro. Oggi il diritto alla mobilità e la qualità del servizio di Trasporto Pubblico Locale sono minati dalle politiche del governo questa è una certezza. Senza il finanziamento del fondo nazionale trasporti non si riuscirà a chiudere un rinnovo dignitoso del contratto nazionale. Rinnoviamo l’invito a Cisl, Uil e Faisa ad incontrarci per discutere in modo serio in che modo affrontare i problemi e le vertenze che dovremmo affrontare nei prossimi mesi nell’interesse dei lavoratori e delle lavoratrici che rappresentiamo" conclude Manfredi, lasciando fuori dall’appello all’unità la Ugl.