"Trasporto pubblico infernale" Rischia lo svenimento per il caldo

Ha rischiato lo svenimento una ragazza sul minibus nella corsa da Massa a Forno. "C’è stata una protesta a bordo – spiega – perché non è possibile viaggiare in queste condizioni, senza aria condizionata e senza finestrini da poter aprire. Inoltre i seggiolini sono rotti e pericolosi. Uno addirittura è ribaltato, rovesciato a terra. Ma è possibile far girare un mezzo simile? Addirittura, giunto a Canevara, dove c’è la fermata, l’autista ha dovuto attivare i dispositivi di sicurezza perché la portiera era rimasta bloccata. Chiusi come topi dentro una lamiera rovente". Con il gran caldo di questi giorni chi viaggia su autobus di linea molto spesso è costretto a subire troppi disagi. "Anche gli autisti sono esasperati – osserva la donna -. Alle nostre rimostranze il conducente, giustamente, ha risposto: almeno voi tra poco scendete. Immaginatevi come lavoriamo noi, ore e ore chiusi tra queste lamiere bollenti. Ed è vero. La situazione non garantisce nemmeno la sicurezza durante il servizio perché l’autista potrebbe essere colto da svenimento: cosa accadrebbe? Proprio alcune settimane fa, un autista ha rinunciato a fare la corsa per Forno, saltandola, per evitare di guidare quel minibus blu, che è un inferno".

E aggiunge: "Il costo del biglietto è salito a 1,70 euro, l’utenza paga gli abbonamenti mensili e i servizi sono sempre più scadenti. Sulla sicurezza non c’è da scherzare. E nemmeno sulla salute dei passeggeri, messi a rischio da queste temperature infernali, chiusi dentro una corrierina rovente senza un filo d’aria, nemmeno dai finestrini bloccati. Nessuno parla di questa assurda situazione: i sindacati dove sono? L’amministrazione si fa bella con le innovazioni ’In vetta col bus’ e ’Lungomare by night’ impegnando Autolinee Toscana. Servizi positivi, niente che dire, ma hanno mai controllato lo stato di salute del servizio pubblico per le frazioni montane? Questa situazione è invivibile e può causare malori sia al conducente che ai passeggeri". La ragazza che denuncia il fatto è stata colta da un leggero malore. "Per fortuna sono arrivata alla mia fermata e, scendendo, con l’aria mi sono ripresa. Se il viaggio fosse stato più lungo, probabilmente sarei svenuta perché stavo male e mi sentivo soffocare". Un sos dunque all’azienda affinché ritiri dal circuito quei mezzi privi di climatizzatori, in particolare la famosa ’corrierina blu’ tanto temuta da autisti e utenti, e un invito all’amministrazione comunale a vigilare sull’efficienza e sulla sicurezza del servizio pubblico.

Angela Maria Fruzzetti