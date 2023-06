Trasporto pubblico Conducenti a rischio

di Natalino Benacci

Le reti di trasporto pubblico che gli enti locali metteranno a gara nelle area a domanda debole (1° novembre) , potranno essere assegnate a gestori diversi da Autolinee Toscane che si è assicurata il lotto unico regionale. E al di là degli entusiasmi manifestati dall’assessore regionale ai Trasporti Stefano Baccelli per l’accordo trovato che consente alla Provincia di Massa Carrara di ottenere 370 mila km annui aggiuntivi sulla rete extraurbana (190mila annui per il lotto debole, misura che scongiura i tagli annunciati) e gli altri 180mila destinati a incrementare i servizi extraurbani del lotto unico, per il sindacato Fit-Cisl si tratta di un obiettivo raggiunto solo a metà. "Ad oggi infatti non è ancora stato sciolto il problema del destino dei lavoratori lunigianesi che attualmente svolgono la loro mansione lavorativa sulle linee che andranno a gara nel Lotto debole - scrive in una nota il segretario provinciale Luca Mannini -. In una recente riunione sindacale la Società Autolinee Toscane, che ha curato il progetto sul T2 come previsto dal bando di gara regionale, ha comunicato che tutti i turni di lavoro delle residenze lavorative di Fivizzano e Fosdinovo andranno a gara così come sette turni di Aulla e cinque di Pontremoli. Facendo il conto della serva si parla di quasi 30 autisti che si troveranno di fronte ad una scelta: o transitare nella società che vincerà la gara del Lotto debole o rimanere in Autolinee Toscane con conseguente trasferimento di residenza lavorativa e dunque pesanti costi di trasferimento mensile casa-lavoro-casa che andranno ad incidere sulla già misera busta paga". Il segretario provinciale sottolinea che qualunque sia la scelta gli autisti verranno penalizzati sia dal punto di vista delle garanzie contrattuali sia dal punto di vista economico. La Provincia aveva garantito che ci avrebbe chiamato a discutere e concordare le clausole sociali a tutela di questi lavoratori ma ad oggi non è pervenuta ancora nessuna convocazione - aggiunge Mannini -.

Nessuna società vincitrice della gara del Lotto debole potrà mai dare le garanzie economiche e normative che attualmente può offrire Autolinee Toscane". In giro ci sono numerose piccole aziende aggiudicatrici di piccoli appalti pubblici che, secondo il segretario, non applicano il Ccnl di settore creando di fatto un dumping contrattuale, ovvero una concorrenza sleale sul mercato del lavoro a discapito delle condizioni economiche, normative e sicurezza dei lavoratori. "Non vorremmo accadesse anche nel nostro caso- conclude Mannini -. Come Fit-Cisl vigileremo attentamente e se necessario denunceremo trattamenti economici, normativi e di sicurezza non rispettosi delle normative. Nel frattempo continuiamo ad attendere convocazione da parte della Provincia per concretizzare su carta tutte quelle tutele economiche e normative necessarie alla salvaguardia degli attuali dipendenti lunigianesi di Autolinee Toscane".