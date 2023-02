Trasporto eccezionale

Divieto di sosta con rimozione forzata e interruzione della circolazione in viale Zaccagna per consentirne il passaggio di alcuni trasporti eccezionali. Il tratto di strada interessato (ambo i lati) è quello compreso tra l’ingresso dello stabilimento Nuovo Pignone e la fine della competenza provinciale della strada. Il divieto è in vigore fino alle 15 del 23 febbraio: dalle 21,30 fino alle 6 di oggi, dalle 21,30 del 21 alle 6 del 22 febbraio e dalle 21,30 del 22 alle 6 di giovedì 23 febbraio. Per consentirne il passaggio devono essere effettuati lavori di rimozione e rimontaggio dei pali della pubblica illuminazione: si è reso necessario quindi istituire lungo il tratto di strada interessato un divieto di sosta e una interruzione della circolazione.