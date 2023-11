Trasloco di Nausicaa, la protesta di Fit Cisl: "Nessuno ci ha coinvolti I disagi vanno prevenuti"

Carrara, 13 novembre 2023 – Sul trasferimento di Nausicaa e l’apertura della nuova sede nella palazzina di Carrarafiere agli strali dell’opposizione, si aggiungono le perplessità della Cisl.

Luca Mannini della Fit Cisl lamenta la mancanza del coinvolgimento del sindacato. Senza entrare nelle controversie politiche ed immobiliari, Mannini sostiene che sia necessario che "l’amministrazione comunale e i vertici di Nausicaa mettano al corrente il sindacato; un coinvolgimento a tutela dei lavoratori che da anni lavorano nella multiservizi.

Purtroppo le organizzazioni sindacali non sono state informate e coinvolte su quanto si intende fare e di questo siamo molto preoccupati. L’attuale sede non è solo il centro direzionale della società, ma è anche la sede dove i dipendenti dell’igiene urbana prendono servizio.

E’ fondamentale conoscere dove e come verranno trasferiti ed organizzati gli spogliatoi, l’officina e il parcheggio dei mezzi. Mezzi – prosegue Mannini – che ogni giorno percorrono le strade cittadine per effettuare un servizio ai cittadini essenziale per legge. Questo silenzio sta facendo nascere tra i lavoratori numerose domande e grandi incertezze visto che i rumors sono tanti.

Come sindacato dobbiamo essere messi nelle giuste condizioni per poter dare risposte adeguate per tranquillizzare i lavoratori. Un trasferimento di sede d’altronde riteniamo debba essere progettato nel dettaglio, sia sotto il profilo della logistica sia sotto il profilo della tempistica, per evitare disservizi per i cittadini e soprattutto disagi per i dipendenti".

Ribadendo la necessità di un percorso condiviso con i sindacati, Mannini sostiene l’importante lavoro "fatto per tante altre problematiche aziendali emerse in questi anni a dimostrazione del clima di condivisione che nell’ultimo periodo si è instaurato, in modo da prevenire inconvenienti che, se non eliminati in fase di progettazione, possono poi creare disagi ai lavoratori. Il fatto che, nell’arco di un anno, il reparto Igiene Urbana di Nausicaa sarà trasferito a Retiambienti dopo l’unificazione con Cermec, ed Aasmiu, non deve diventare il pretesto per non investire nel comparto perché, se così fosse, non ci tireremo indietro nell’intraprendere tutte le azioni lecite necessarie a tutela e salvaguardia dei lavoratori".