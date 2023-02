Da domani, venerdì, verranno spostati 13 banchi del mercato settimanale di Marina di Massa posizionati nel tratto di via Zini compreso tra via Zolezzi e via Vittorio Veneto. Verrà di conseguenza ripristinato il divieto di sosta e di transito ogni venerdì, dalle 7 alle 16 in via Zini (tratto compreso tra via Zolezzi e via Vittorio Veneto) e, in contemporanea, ripristinato il transito dei veicoli su via Zolezzi (senso unico in direzione mare) e via Ala con senso unico di marcia direzione monti-mare.