Eleonora Laquidara, nata a Carrara, fin da piccola è una sensibile osservatrice del mondo. Oltre alla passione per la scrittura, coltiva il desiderio di impegnarsi nello studio di una professione di aiuto. Così, dopo il diploma al liceo psicopedagogico, si laurea in Psicologia Clinica. Quindi consegue il titolo di “Esperto in interventi per le marginalità sociali”, svolgendo attività sul campo in ambito psichiatrico, alla Tinaia di San Salvi, dove conosce da vicino l’arte spontanea. Successivamente, svolge l’attività di insegnante di sostegno nella primaria, animata da un forte desiderio di inclusione. Neppure la scoperta della malattia la arresta e capisce che può offrire tanto a se stessa e agli altri. Consegue il master di alta specializzazione in “Stili di vita consapevoli” e si concentra sulla mindfulness, di cui è maestra e che pratica gratuitamente on line con un gruppo di amiche. La storia di Eleonora si intreccia con quella di altre donne, una media di 150mila, colpite dal tumore al seno metastatico, che devono fare i conti non solo con la malattia, ma anche con gli effetti devastanti del trattamento...un trattamento che le sottopone a gravi disabilità. Che fare allora? Il consiglio di Eleonora è di “trasformare il veleno in medicina” vivendo a pieno la vita. Eleonora è tanto fragile quanto forte, perché cerca di vivere mille vite ogni giorno. I volumi delle sue poesie sono in distribuzione gratuita. Le offerte vengono concesse alla fondazione Arco di Pisa.