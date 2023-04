Trasformare il dolore in risorsa: psicologa e sacerdote spiegano come

Nel salone della parrocchia dei Quercioli, a Massa, si è tenuta una conferenza sul tema "Trasformare il dolore in risorsa": un intervento a due voci da parte (nella foto) della psicologa e logoterapeuta Giovanna Franceschini e del sacerdote eremita Alessandro Dehò. L’evento, aperto a tutti, era programmato nel calendario della iniziativa ’Tornare a volare’ che è proposta dal consultorio ’La Famiglia’ per pazienti oncologici e con fragilità. Il pubblico, molto eterogeneo per età ed esperienza, ha gremito la sala con un ascolto attento e partecipato. La conferenza della dottoressa Franceschini si è articolata sulla figura di Victor Frankl ( 1905-1997), autore di diversi libri e fondatore della logoterapia, un approccio che stimola la persona umana a ricercare dei significati anche nel dolore per uscire da se stessi, servendo a una causa, attingendo ai ’granai dell’esperienza’ per superare l’inverno dello spirito. Frankl, medico e psicologo di origine ebraica, sopravvisse alla prigionia nei lager grazie al senso dato alla vita che si era prefissato di portare in cuore come bisogno fondamentale e che ha poi cercato di trasmettere a generazioni di studiosi. Don Alessandro Dehò si è soffermato sulla sua esperienza di vita di prete che, lasciata l’attività parrocchiale, non ha però abbandonato l’accompagnamento alle singole persone, l’accoglienza e il servizio come donazione di sé. Il pubblico ha seguito con gran de attenzione rivolgendo diverse domande.