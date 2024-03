Trasferta insidiosa per il Serricciolo che sbarca nell’arena del Marginone

Match ostico per il Serricciolo che nella nona giornata del girone di ritorno del campionato di Prima Categoria affronterà in trasferta la capolista Marginone. L’incontro oggi pomeriggio con fischio iniziale alle 15 allo stadio “Dante Tei“. I gialloblù si troveranno di fronte a un avversario dai numeri impressionanti: 53 punti in classifica, 15 vittorie, 8 pareggi e nessuna sconfitta, 36 gol realizzati e solamente 16 subiti. Un cammino invidiabile che non ha avuto intoppi e che sembra indirizzato verso un traguardo sempre più concreto, ossia la promozione. All’andata la gara si concluse sullo 0-0 ed è con quello spirito che i ragazzi di Borghetti dovranno approcciare alla partita.

"Dopo due pareggi che ci hanno lasciato parecchio amaro in bocca per il doppio vantaggio che avevamo acquisito e che non abbiamo gestito al meglio - afferma il ds Ruffini - ora ci tocca la complicata trasferta di Marginone. Sulla carta sembrerebbe una partita proibitiva contro una squadra che in pratica ha già ipotecato la vittoria finale, ma si sa che il calcio alle volte sfugge ai pronostici scontati. Andremo quindi a giocare la nostra sfida con il coltello tra i denti. Mancano sette partite alla fine che per noi saranno sette finali - conclude - ben sapendo che l’obiettivo salvezza è ancora tutto da conquistare". Ancora lunga la lista degli assenti con Cantoni che dovrà scontare altre due giornate di squalifica e con gli infortunati Tazzini, Pennucci e Giannantoni ancora out. Rientrerà, invece, il capitano Lisi.

Ilaria Gallione