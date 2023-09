“Trappola” sulla strada Feriti 2 giovani in scooter

Era una trappola quella sulla strada a Forno, forse una “bravata” gravissima e che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. E’ andata bene per fortuna ai due ragazzi che, in sella a uno scooter, percorrevano via Polla: all’improvviso hanno impattato su una fune tesa da un lato all’altro della strada, ad altezza d’uomo. Il ragazzo alla guida è rimasto colpito sull’addome ma è riuscito a non perdere il controllo del mezzo ed evitare una rovinosa caduta. E, per fortuna, nel momento in cui lo scooter è stato costretto a una brusca sbandata nessun altro mezzo stava transitando sulla strada. Dalle foto postate su facebook sono evidenti le escoriazioni riportate dallo sfregamento della fune sul lato destro dell’addome del giovane. La corda è stata tesa ad altezza d’uomo e l’urto poteva trasformarsi in una tragedia.

La strada collega il nucleo centrale di Forno all’abitato più a monte, zona Polla, e non ci sono abitazioni tranne una casa abbandonata: è lì che si è verificato il gravissimo atto. La corda era stata legata da un lato all’altro della strada ed è stato impossibile per il giovane scooterista evitare l’impatto. Per fortuna non ci sono state serie conseguenze fisiche ma tanta paura e anche rabbia, dei due giovani, delle loro famiglie e di tutta la comunità. I due ragazzi hanno rischiato la vita per colpa di qualche balordo che ha messo in piedi uno "scherzo criminale" e potenzialmente mortale.