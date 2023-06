Tragico incidente a Pontremoli, Pensionato di 74 anni muore dopo un malore

Dramma ieri, nel parcheggio vicino all’ospedale “Sant’Antonio“ di Pontremoli. Un pensionato di Carrara è stato trovato a terra morto. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Ma ricostruiamo questa triste storia. Il signor Alessandro, 74 anni, residente a Carrara, era arrivato a Pontremoli per farsi una “lastra“. L’aveva consigliato il medico, perchè l’uomo era affetto da diversi problemi di salute. Per tagliare la lista d’attesa, l’anziano aveva scelto di fare la radiografia in Lunigiana, non sulla Costa. Purtroppo, dopo essere uscito dall’ospedale, mentre tornava alla sua auto è stato colto da un malore. Inutile ogni soccorso. I soccorsi sono stati veloci e in due minuti è stato trasportato al Pronto soccorso ma i medici non hanno potuto fare nulla. Era già morto.