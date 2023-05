Tragedia sventata dai carabinieri Arrestato pericoloso stalker La perseguita armato di coltello

Era arrivato a Carrara da Pietrasanta, dove vive, con in tasca un coltello a serramanico dalla lama lunga 30 centimetri. Voleva trovare lei, una escort di 25 anni conosciuta su un sito online di incontri, e forse lo avrebbe usato. Ma rimarrà un dubbio perché ha trovato ad aspettarlo i carabinieri invece della ragazza per cui l’uomo, un 65enne di Pietrasanta, aveva perso la testa tanto da arrivare a tormentarla e minacciarla. Ora l’uomo è in carcere, arrestato per “atti persecutori aggravati dall’uso delle armi”, in Tribunale per la convalida dell’arresto ha fatto scena muta e il giudice, esaminati tutti gli elementi emersi nel corso della delicatissima indagine, ha disposto la custodia cautelare.

I carabinieri della stazione di Carrara, al comando del maggiore Cristiano Marella, lo hanno bloccato sotto l’abitazione del fidanzato della giovane. Dopo aver sequestrato il coltello che aveva addosso, i militari nella sua casa hanno trovato un fucile e varie munizioni illecitamente detenute, oltre a uno storditore elettrico, dispositivo simile al taser che emette scariche elettriche ad altissimo voltaggio. C’era anche un portagioie con dentro alcuni gioielli della ragazza che lei riteneva fossero andati in fumo durante l’incendio che le aveva distrutto la camera da letto, a Marina di Massa dove viveva. Un incendio misterioso di cui nessuno all’epoca era riuscito a individuare le cause. Uno dei tanti episodi inquietanti vissuti dalla giovane dopo aver conosciuto l’uomo, come la sparizione del cellulare che usava per gli appuntamenti e dal cui numero partivano poi telefonate minatore ai clienti.

La vita della ragazza era diventata un incubo e alla fine aveva trovato il coraggio di denunciare quella persecuzione ai carabinieri per liberarsi di quel cliente che aveva perso la testa per lei, era diventato assillante e molestro pretendeva che non frequentasse nessun altro cliente, andava su tutte le furie quando saltava un appuntamento e aveva continuato a tormentarla anche quando aveva trovato un lavoro dignitoso, una relazione sentimentale stabile e aveva smesso di fare la escort. Poi l’incendio misterioso nella casa di Marina di Massa dove la giovane viveva, qualche settimana dopo la sparizione del telefonino di lavoro e i messaggi minatori arrivato ai suoi contatti, compreso il titolare di un bar della zona che l’aveva assunta da poco e negli ultimi tempi era finito nel mirino dello stalker che aveva pure scattato delle fotografie al locale per dimostrare alla vittima che aveva scoperto il suo posto di lavoro. L’uomo si era spacciato per un rappresentante delle forze dell’ordine, le aveva fatto credere di sapere molto della sua vita privata.

Voleva un rapporto esclusivo con quella escort il 65enne di Pietrasanta ora in carcere. E per costringerla a concerglielo le ha reso la vita un inferno finché la ragazza ha presentato una denuncia per stalking ai carabinieri di Carrara. Quella lunga serie di atti persecutori intrusivi e violenti aveva destabilizzato la serenità e l’equilibrio psicologico della 25enne, costretta a modificare le proprie abitudini di vita per la paura che quell’uomo potesse farle del male o prendersela con le altre persone a lei vicine. Le aveva anche fatto vedere armi e altri oggetti pericolosi che aveva in casa, compreso un machete. La rete di protezione stesa dai carabinieri intorno alla ragazza dopo la denuncia ha funzionato: i militari di Carrara lo hanno bloccato mentre la stava cercando in tutti i luoghi da lei frequentati abitualmente, compreso il luogo di lavoro e la casa del fidanzato, armato di coltello a serramanico, dopo l’ennesimo rifiuto alla richiesta di un incontro con minaccia che avrebbe rivelato a tutti il modo in cui “arrotondava”.