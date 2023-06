Tragedia sfiorata, studenti sotto choc Sequestrato il telefono dell’autista

Sono 5 gli studenti feriti nell’incidente del bus di Autolinee Toscane precipitato in una scarpata mentre percorreva la strada provinciale 37 per Zeri, ancora ricoverati negli ospedali. Il mezzo è stato recuperato ieri nel pomieriggio e ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria. I feriti sono 3 a Pontremoli, uno al Noa di Massa e quello più grave a Cisanello di Pisa (non in pericolo di vita). Al pronto soccorso dell’ospedale pontremolese nel pomeriggio dell’altro ieri erano arrivate 16 persone, ma nel corso delle ore successive 11 erano state dimesse e 5 ricoverate. In tarda serata altre due avevano avuto il via libera dai sanitari. A gestire il piano per le maxi emergenze all’ospedale di Pontremoli c’erano il direttore dei presidi ospedalieri Riccardo Gerali coadiuvato dai responsabili del pronto soccorso Luigi Bertolini, del servizio infermieristico della Lunigiana, Tiziana Nannelli, del servizio infermieristico ospedaliero Chiara Colonnata, dalla coordinatrice infermieristica Laurence Cocchi e da medici, infermieri e tecnici dei reparti."Fatti come questo e come la recente pandemia - dicono il sindaco di Pontremoli e Jacopo Ferri e l’assessore alla salute Clara Cavellini - ci fanno comprendere l’importanza di questo presidio ospedaliero che unitamente a quello di Fivizzano permette di garantire la sicurezza sanitaria in un territorio molto vasto com’è la Lunigiana. Un augurio di pronta guarigione ai ragazzi e alle persone coinvolte nell’incidente e un forte abbraccio ai loro familiari".

Ma se questa fotografia racconta che la maggior parte dei passeggeri se l’è cavata solo con contusioni e piccoli traumi, l’incubo della tragedia rischia di rimanere sospeso nella mente di coloro che hanno vissuto l’emozione improvvisa di una caduta bloccati tra le lamiere dell’autobus. Quel volo poteva diventare una strage: il pullman che trasportava 19 ragazzi al ritorno da scuola e un’anziana di Patigno è uscito di strada ed è precipitato nel bosco per un centinaio di metri rimbalzando tra gli alberi. Il guardrail è stato schiacciato ed il veicolo è volato a precipizio verso il fiume con i ragazzi che hanno iniziato ad urlare col cuore in gola in attesa dello schianto. Poi il bus si è fortunatamente bloccato perché le radici di un albero abbattuto si sono infilate tra i semiassi e hanno impedito la corsa ancora più in basso verso il torrente Gordana. Difficile dire perché il pullman sia precipitato. Il conducente Francesco Raffa, 52 anni e 27 di servizio alle spalle, ha detto di essere stato abbagliato dal sole: è risultato negativo all’alcoltest e al narcotest. Non si esclude però che l’uomo possa avere avuto un mancamento improvviso o un colpo di sonno. Era stato ricoverato nel pomeriggio dell’incidente al Noa, ma poi in serata è stato dimesso ed è tornato a casa, dove è stato ascoltato dalla stradale e gli è stato sequestrato lo smartphone.

Intanto la Procura di Massa ha aperto un fascicolo in cui confluiranno gli accertamenti eseguiti dalla polizia stradale. Autolinee Toscane ha fatto sapere che l’autobus della marca spagnola Beulas, modello Gianino, è stato immatricolato nel settembre 2015, motorizzato euro 6, ha percorso 330mila km ed è stato regolarmente revisionato il 3 ottobre 2022. Sul veicolo sono stati poi eseguiti gli interventi di manutenzione programmata. Autolinee fa sapere che sono state pienamente rispettate le norme su turni di guida e di riposo. Gli autisti sono regolarmente e periodicamente sottoposti a visite per l’idoneità fisica".

N.B.